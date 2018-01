NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Aspli ser tilbake på da Lund bestemte seg for å bli en del av Namsos kommune når han skal kommentere at Gutvik ønsker å gå videre med prosessen om å bli en del av Nærøy.

– Da Lund tok kontakt, sa vi at hvis de selv mente at det var best for dem, så kunne vi akseptere det, sier Aspli.

– Jeg tenker akkurat det samme nå. Om folk i Gutvik tror og mener de er best tjent med å være en del av Nærøy, så er vi positive til det.

Han påpeker at dette er noe befolkninga i Gutvik må avklare selv, og at han ikke er interessert i å skape splid.

– Vi har tidligere hatt en prosess der vi gikk inn for at Austra bør tilhøre Nærøy.

– Så vi ønsker dem velkommen om de ønsker det selv.

Britt Helstad, ordfører i Bindal kommune, tror det som skjer i Gutvik kan påvirke noen av bindalingene.

– Jeg har sett det de har gjort, og tenker at Bindal ikke har noe å miste på Austra, sier hun. Helstad viser til at de fleste ville fortsette å være bindalinger da det ble foretatt ei avstemning på Austra i forrige runde.

– Men jeg tror det har påvirkning at Gutvik gjør dette nå. Folket bor på samme halvøya, og de snakker nok sammen.

Hun viser til at Bindal har ei planlagt folkeavstemning på trappene. 26. februar skal folket i Bindal stemme om de skal slå seg sammen med Vikna og Nærøy.

– Jeg håper bindalingene forholder seg til det vi jobber med, og sier sin mening i den forbindelse, sier hun.

– Vi har ikke lagt opp til noe spesielt kun for Austra.