Hva skjer i Gutvik?

Det har jeg lenge lurt på, og jeg hadde håpet å få rede på det torsdag kveld, da de skulle holde folkemøte. Der fikk jeg vite at dette angikk ikke oss «på» Leka. I NA på lørdag ser jeg at det i høyeste grad angår Leka. Det er ikke uvesentlig for Leka om Gutvik er med.

Foran siste kommunevalg vare det en kampanje i Gutvik at ingen måtte nomineres til kommunestyret uansett liste. Hadde Gutvik hatt representanter i kommunestyret, hadde det kanskje også vært noen til å foreslå folkeavstemning. Jeg er ikke i tvil om resultatet, men Gutvik har fått si sin mening.

De fleste «på» Leka er klar over at ved en kommunesammenslåing vil vi miste de fleste kommunale tjenester, og det vi er mest bekymret for er legeordningen. Bare en blodprøve vil koste oss 4 til 5 timer på reise. Men på sikt kan vi miste sykestua, ungdomsskolen og store deler av befolkningen.

Det er beklagelig at skole og barnehage i Gutvik ble nedlagt for noen år siden, kanskje derfor er det ingen elever i Gutvik i dag. Det hjelper Gutvik lite om det samme skjer «på» Leka. Leka kommune har betalt for elever som har gått på Kjella, selv om det ville vært billigere og bedre om de hadde reist over fjorden. Gutvik private vannverk har vært et debattert tema – hvorfor kommunen har gjort så lite for å vedlikeholde dette. Jeg mener kommunen burde overta vannverket og så må de betale kommunal vannavgift. Kommunen har støttet med arbeid, penger og lån, og det er fortsatt ikke greit.

Ved kommunevalget for seks år siden, hadde varaordfører Trond Hiller ønsket å bli ordførerkandidat. Han kunne blitt en utmerket ordfører bortsett fra en ting. Han ønsker kommunesammenslåing og det er det få «på» Leka som ønsker. Som takk for sist ble det ved neste kommunevalg (for 2,5 år siden) en kampanje i Gutvik: Ingen fikk stå på liste, uansett parti.

Hvis vi ikke skal snakke sammen, ikke en gang i kommunestyret, da blir avstanden over fjorden veldig lang. Jeg håper at Gutvik blir med i neste kommunestyre. De har normalt pleid å ha tre kandidater. Blir de en del av storkommunen, så er det tvilsomt om de får med en kandidat.

Hvis det holdes folkemøte hvor ingen fra den øvrige delen av kommunen kan delta, ikke en gang som tilhører, da er det ikke et folkemøte, men et sladremøte.

Jeg er enig med Gutvik, det burde vert folkeavstemming. Det burde det også vært om fylkessammenslåing. Eller aller helst om en skulle legge ned fylkeskommunen som folkevalgt nivå.