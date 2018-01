NAMDALSAVISA

En skinnegående snøfreser ble helt nedsnødd og trengte hjelp fra gravemaskin for å komme løs. Nå anslår Bane NOR at det fremdeles vil ta noen timer å gjenåpne strekningen, skriver NRK.

– Snøfreseren har kommet til Lønsdal og er klar for å ta fatt på fresing på sporet mellom Lønsdal og Kjemåga, sier pressevakt i Bane NOR, Harry Korslund til nyhetskanalen.

Bane NOR varsler at det er antatt at ryddingen av sporet vil ta rundt tre timer.