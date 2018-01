Om for egen regning...

NAMDALSAVISA

I fredagens helgebilag (NA) ytrer nyhetsredaktør Lars Mørkved seg over utsiktene for en stadig dårligere postgang, og arbeidsplassene som risikerer å forsvinne. Dette vil gå ut over mange tjenester som posten ivaretar i dag, og spesielt distribusjon av papiraviser.

Som representant for et utpreget arbeiderpartiorgan legger han skylda på den borgerlige regjeringa, og spesielt samferdselsminister Solvik-Olsen. Han spår posten en dyster framtid, og antyder at den blir nedlagt om noen år.

Årsakene til denne utviklingen får liten plass i Mørkveds artikkel. For en som arbeider i avis kan ikke ha unngått å se og føle på den fantastiske teknologiske utvikling som på godt og vondt har rammet samfunnet.

Den gangen A-pressen gjennom fri tilgang til LOs pengebinge kunne legge om teknologien fra bly til offset, og dermed gjøre en hel yrkesgruppe (typografene) etter hvert overflødige. Hvor mange ble arbeidsløse da? Men journalistene fikk sin drøm oppfylt. De fikk fri tilgang til avisenes sider, noe som avspeiles i dagens dårlige kvalitet. Den gangen var det ingen som sautret over tapte arbeidsplasser.

Posten har vært en stor utgiftspost for staten gjennom flere hundre år. Men i et land som Norge har de tjenester posten har gitt vært meget viktig. Landets geografi og beskaffenhet krevde en kommunikasjonslinje som fungerte. I dag har vi fått datateknologi som gir direkte tilgang mellom landets innbyggere i hele landet. En mail går direkte, og trenger ikke flere dagers postgang. Det er klart at dette går utover postens inntjening. Noen grupper blir spesielt rammet. Det er viktig å finne løsninger for disse.

Men tilbake til avisene. En følge av teknologien ble også etableringen av egne trykkerier som kan trykke aviser for mange i store geografiske områder. Dermed kunne de aviser som hadde egne trykkerier legge ned disse og kjøpe tjenester hos et felles trykkeri i sørfylket. Det samme ble organisert over hele landet. Hvor mange arbeidsplasser gikk tapt da?

Men dette krevde også at siste nytt ikke fikk tilgang til avisenes spalter. Alt som skjedde på kveldstid måtte stå over til neste dag. Det meste av aktiviteten innen forenings- og musikkliv, foregår på kveldstid. En tidlig deadline ble nødvendig.

Den nye teknologien ga også flere negative følger for avisene. Tilgangen til annonseplass i de nye tekniske mediene ble lukrativ for annonsekundene. Det ble også populært å distribuere egne annonsebilag. En kostbar plass i avisene ble sløyfet. Annonsesalget gikk sterkt tilbake, og med det også økonomien. Så ille gikk det at A-pressen ville selge Namdalsavisa til avisas største konkurrent, Trønder-Avisa. Man kan spørre om hensikten Trønder-Avisa hadde med dette oppkjøpet.

I den samme tidsepoken, ble det besluttet at avisene skulle avpolitiseres.

Spesielt innen A-pressen ble det viktig å kvitte seg med partitilknytningen, og da først og fremst i avisen navn og logo. Arbeideravisa ble til Dagsavisen. Helgeland Arbeiderblad ble til Helgelendingen og Namdal Arbeiderblad ble til Namdalsavisa. Over hele landet ble det navn- og logoskifter. Dette utspillet lykkes delvis. Folk var så vant til avisenes politiske propaganda, og merket ikke noen endring i avisenes dekning av politiske møter og andre politiske oppslag. NA tar fortsatt inn stoff og leder fra A-pressens Pressekontor. Holdningene har ikke endret seg hos den enkelte utgiver. Men det kan hende at enkelte lesere har latt seg lure.

Trønder-Avisa var den avisa som satte politisk uavhengighet høyest inntil de ansatte en politisk redaktør fra Senterpartiet. I dag er Trønder-Avisa etter min mening blitt en ren senterpartiavis. Dessuten bidrar Trønder-Avisa med lokalt artikkelstoff til Namdalsavisa. Dette betyr at en kan lese det samme i begge aviser.

Avgjørelsen blir å holde den avisa som annonserer hvem som har lagt ned vandringsstaven.

Det er ofte betimelig å rette oppmerksomheten mot de gamle «gode» dager. Den gang en journalist var journalist 24 timer i døgnet, til stede da ting skjedde, og fikk begivenhetene med i avisa dagen etter.

Ordnede arbeidsforhold har inntatt yrket. Konkurransen eksisterer ikke lenger. Kommer det ikke i dag, så kommer det i morgen.

Tilbake til posten og dens dystre utsikter, så mener jeg at det ikke er statens oppgave å opprettholde tjenestene for at avisene skal distribueres. Utviklingen går foran, og det vil også i framtiden koste arbeidsplasser. Dette har ikke minst foregått innen avisverdenen, både lokalt og sentralt.

Det handler om å finne løsninger, og de må avisene selv finne.