The Cranberries-vokalist døde brått

NAMDALSAVISA

Vokalist Dolores O’Riordan i det irske bandet The Cranberries ble funnet død på et hotellrom i London mandag. Musikeren var i London for å spille inn ei ny plate da hun døde brått.

The Cranberries ble startet i Limerick i 1990, og ble en av de mest framgangsrike irske gruppene på 90-tallet. Albumet «No Need to Argue» fra 1994 er solgt i over 15 millioner eksemplarer. Til sammen har bandet solgt over 40 millioner plater på verdensbasis. Bandet har hatt flere store hits, blant annet «Zombie» og «Dreams».

O’Riordan var skilt og etterlater seg tre barn. Dødsårsaken blir foreløpig behandlet som ukjent. Hun ble 46 år gammel.