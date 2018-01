Barbroteateret søker 200 statister

NAMDALSAVISA

RØRVIK : Under Skreifestivalen på Rørvik i mars skal det tradisjon tro settes opp vandreteater. Stykket «Rørvik ... den første lille by på en øy» er et stort prosjekt, og nå søker Barbroteateret etter flere statister til årets utgave.

– Vi mangler fortsatt statister, og gjerne folk uten skuespillerbakgrunn. Alle kan bli med, og vi utelukker ingen, sier teaterleder Ingunn Kjønsø.

Håper på 200

29. januar holdes det et informasjonsmøte på Norveg for dem som kan tenke seg å bli med.

– På møtet kan du få vite mer om hva du kan bidra med, og det er et løft for lokalsamfunnet at vi får til denne dugnaden, sier Kjønsø, som også forteller at det også er mulig å ta direkte kontakt med henne for å melde sin interesse.

– Hvor mange statister trengs?

– Vi har ikke noe tak på det, men desto flere, desto bedre er det. Det ideelle hadde vært å få med rundt 200, sier Kjønsø.

For kystbyen anno tidlig 1900-tall skal gjenskapes, med alt fra båtene som kommer tilbake fra skreifiske, begravelse, misjonering og yrende liv i gatene.

– Lyset i gatene i sentrum slokkes, så det kommer til å bli ei veldig fin stemning, sier Kjønsø.

Det kommer også til å settes opp en mer detaljert øvingsplan, sånn at det blir mer tidseffektivt enn tidligere.

– Vi har lært fra tidligere, og kommer til å være mer strukturerte, sånn at folk slipper å vente så mye under øvingene, sier Kjønsø.

Kjent regissør

Nytt av året er at stykket har fått ny regissør. I år er det tidligere teatersjef ved Trøndelag Teater og Oslo Nye Teater, Catrine Telle, som tar styringa på vandreteateret. Det synes Kjønsø er veldig spennende.

– Det blir veldig bra, og jeg er veldig spent. Det er alltid spennende med nye regissører og se hvordan de former teaterstykket til sitt eget.