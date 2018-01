Godt besøkt foredragskveld

NAMDALSAVISA

Mørkved er godt kjent som humorist. At han også har en alvorligere side som reflektert samfunnsborger, kom tydelig fram i foredraget. Mørkved tilhører seniorenes rekker, og som sådan snakket han om de ressurser som ligger i hans egen aldersgruppe.

Uhøytydelig innledning

I velkjent stil innledet han kvelden med å understreke at det ikke var hans skyld at tilhørerne hadde valgt å møte opp for å kaste bort kvelden.

Mørkved fram kårkaill'n og professoren. Begge jobber ofte langt ut over vanlig pensjons- alder. Men de fleste av oss går inn i pensjonstilværelsen i slutten 60-årene. Hva kan så vi som pensjonister, gjøre? spurte Mørkved, og ga selv svaret: Vi kan gjøre det som er ugjort, men som burde vært gjort, jobber hvor det enten har vært mangel på penger eller folk eller begge deler.

Hvorfor skal vi gjøre disse jobbene?

Mørkved ga flere velbegrunnede svar:

1. Tilbakebetaling for flaks. Vår generasjon er dessertgenerasjonen. Krigen var slutt, høyskolene ble utbygd, studielånene var små, vi er den siste generasjonen med garantert pensjon.

2. Vi kan gjøre jobbene for oss selv eller for heimplassen vår.

3. Vi er ikke som tidligere pensjonister. Pensjonistene før oss hadde ikke krutt igjen etter endt arbeidsdag.

Hva kan vi så bidra med, vi som er i toppform og plutselig har blitt uten jobb?

Det kan dreie seg om bidrag fra å være livsgledevenn på sykehjem til ressurspersoner for lærere eller kommunale planleggere og integrering av flyktninger. Til det siste punktet mente Mørkved at integreringa i et lokalmiljø skjer på fritida, dvs. etter at de kommunale kontorene er stengt. God integrering skjer ved at innvandrere gjøres kjent og fortrolig med lokal kultur og levesett, blir kjent med det lokale idretts- og kulturliv og lærer seg å bruke naturen. Her kan pensjonister med særskilte interesser og god tid bidra mye.

Hvordan skal vi få dette til?

Ifølge foredragsholderen må det et koordinerende ledd til. Dette kan for eksempel være et seniorforum. En modell kan være at det opprettes faggrupper hvor interesserte bidragsytere melder seg til tjeneste, det være seg husmaling, rydding og pynting på offentlige steder eller innenfor helse- og velferdstjenester.

Selv om Mørkved presenterte sitt budskap på en lett og humørfylt måte, ga det tilhørerne noe å tenke på. Bare i auditoriet på Nord universitet denne torsdagskvelden var det blant de vel 80 godt voksne frammøtte vanvittig mye ubenyttet kompetanse til stede. Dette kan gi noen hver noe å tenke på i en tid hvor det skal spares og effektiviseres på alle felt, og viktige offentlige oppgaver blir satt på vent eller strøket fra sakskartet.