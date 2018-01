NAMDALSAVISA

NAMSOS: En ytternamdaling i 20-årene er dømt til 18 dager i fengsel for trusler og vold mot politiet etter en hendelse i tiltaltes bopel i fjor sommer.

Politiet rykket ut til stedet etter varsel om husbråk, og mannen er dømt for ha dyttet til to av tjenestemennene samt truet med å skalle ned den ene. I formildende retning har retten lagt vekt på at tiltalte har erkjent straffskyld.