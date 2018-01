Namsosmann kortløs i 14 måneder

NAMDALSAVISA

NAMSOS: En namsosmann i 30-årene er dømt til 30 timers samfunnsstraff etter å ha kjørt i 110 km/t i 60-sonen på Fv 17 ved Korsen i mai i fjor. Han er fratatt førerkortet i 14 måneder og ilagt saksomkostninger på 1.500 kroner, heter det i dommen fra Namdal tingrett.

Mannen har erkjent å ha kjørt for fort, men anslo i retten at han holdt en fart på ca. 80 km/t. Han forklarte at han ble forbikjørt av en annen bil et lite stykke før laserkontrollen, og at det er denne bilen som måtte ha blitt målt til 110 km/t. Retten fant det imidlertid hevet over enhver tvil at det var tiltaltes bil som ble målt til denne farten.