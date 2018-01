NAMDALSAVISA

Rap-duoen Kristoffer Skei og Per Thomas Holtan, bedre kjent som Skei & PT , kommer til Lagre’ i Namsos for å inspirere ungdom. Torsdag 25. januar er det klart for UKM workshop i temaet kreativ og skapende skriving.

– Skei & PT skal blant annet si litt om hvordan de jobber med sine sangtekster. Workshopen er gratis og er for alle i alderen 12 år og oppover, opplyser UKM-kontakt Daniel Viken.

UKM arrangeres i Namsos 4. februar.