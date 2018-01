Stille onsdagsnatt i Namdalen

NAMDALSAVISA

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Kirsten Bergstrøm, kan fortelle om en meget rolig natt i Namdalen, når vi tar kontakt tidlig onsdag morgen.

Hun har ingenting å melde utifra nattens logg.

Kuling på kysten

- Sørøst liten kuling utsatte steder, stiv kuling på kysten av Namdalen. Utrygt for litt snø i indre strøk, ellers skyet eller delvis skyet, oppholdsvær, skriver meteorologen i tekstvarselet onsdag morgen.

Temperaturer: Namsos 0, Grong -2, Rørvik 0, Røyrvik -6, Høylandet -2.

Ingen store overraskelser fra Statens vegvesen onsdag morgen. Oppdaterte trafikkmeldinger, finner du som alltid her.

Sexrykter

På Namdalsavisa kan du i dag lese om Trine Skei Grande, som den siste tiden har måttet håndtere både sexrykter og drapstrusler.

Mari-Anne Hoff (SV) har ventet på at innbyggerne i Gutvik skulle si noe – og er overhodet ikke overrasket over at de nå vil søke seg til Nærøy.

Her kan du også lese at det blir færre kulturkroner fra fylkeskommunen til Namdalen i 2018.

Oslo-avisene

Aftenposten: Nye Veier-sjefen: – Våre prosjekter øker samfunnsnytten med 20,5 milliarder.

VG: Drapet i Brumunddal: Saumfarer traktor etter spor.

Dagbladet: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide ble bedt om å reise hjem til Norge like før det planlagte ministermøtet om Nord-Korea hun skulle delta på i Vancouver.