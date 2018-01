Bayer tar et oppgjør med eiendomsskatten

NAMDALSAVISA

Her om dagen fikk jeg en hilsen fra Namsos kommune om min framtidige eiendomsskatt. Jeg skal her ikke argumentere for eller mot denne skatten, bare kommentere brevet.

Sammen med brevet kom det et følgeskriv der det bl.a. ble opplyst om retten til å klage. Her er det viktig å være forsiktig, så resultatet ikke blir høyere skatt. Men det er ikke enkelt ettersom det er litt vanskelig å forstå hva ting betyr. At jeg eier huset og hvor det ligger er ikke vanskelig. Litt verre blir det med det noe kryptiske «Etg.fakt.» Denne faktoren er satt til 1, noe som vel betyr at huset har én etasje. «Areal alt» er satt til 20. Jeg gjetter at det er platten utenfor huset. Ingen protester her heller.

Men helt nederst blir det litt verre. «Sonefaktor» er satt til 0,9. Dårlig nabolag? Suspekte naboer? Hundebæsj spredt rundt omkring? Her er det i hvert fall mindre enn 1, men jeg lar være å klage, for protest vil bare øke skatten. Det samme gjelder «Vurderingsfaktor Ytre» som også er satt til 0,9. Bør kanskje male litt til sommeren. Kanskje gresset var litt langt?

«Vurderingsfaktor Indre» er derimot satt til 1.15. Her har noen vært på vinduene og fått med seg at jeg har gjort en del forbedringer innvendig i løpet av siste år. Her kan det ligge an til klage ettersom jeg kunne ha brukt dyrere materialer. Problemet er å vite hvordan alle andre har det, for det må jo være grunnlaget for klagen.

Det eneste jeg kan bevise er feil, er verdien av tomta. Den ble kjøpt for 3-4 år siden, og kommunen har i sin visdom funnet ut at verdien siden da har steget med 77,3 %. Tenk det! Skulle nesten tro at adressen var beste vestkant i Oslo og ikke verste utkant i Namsos med sonefaktor 0,9! Her er det noe som skurrer med sonefaktor og verdi- stigning på tomta. Her kan det klages!