Grunn til å være stolt, Trine!

NAMDALSAVISA

Trine Skei Grande har hatt sine nedturer i sitt innholdsrike politiske liv, men hun har hatt en egen evne til å komme over dem. Belønninga kom. Hun er landets nye kulturminister. Vel fortjent, Trine!

To kvinner fra Overhalla har i løpet av de siste ukene markert seg på den politiske arenaen. Anne Marit Mevassvik skal lede det nye Trøndelag Arbeiderparti fram til det ordinære årsmøtet senere i år,

Ap tapte stortingsvalget, og bedre ble det ikke ved at #metoo-kampanjen felte partiets nestleder, trønderen Trond Giske.

Det er en glød i Ap nå for å gjenreise partiet, og den springer tydelig ut fra Trøndelag. Gjennom at politikken kommer på dagsordenen og at de får tillit hos velgerne. De siste meningsmålingene for Ap tyder på at de har en mektig oppgave foran seg.

NA fikk eksklusivt intervju med nyutnevnt statsråd: Vil bruke erfaringer og kunnskap heimefra Som 15-åring debuterte Trine Skei Grande som kulturjournalist i NA. Nå får overhallingen det øverste politiske ansvaret for både kulturen og journalistikken.

Lykkes Ap i Trøndelag, vil det kunne gi vind i seilene i resten av landet. Overhallingen, namdalingen og trønderen Anne Marit Mevassvik vil kunne ta denne utfordringa. Hun inngir i tillit der hun ferdes i det politiske landskapet.

Overhalla har fått sin første statsråd etter Wenche Frogn Sellæg. Holder en partipolitikken unna et øyeblikk, er en slik utnevnelse noe å være stolt over. Det er de færreste politikere som får sitte ved Kongens bord. Der skal Trine Skei Grande sitte.

Hun vil ikke spille seg ut av dette laget. Hennes politiske ballast tilsier at hun kan gjøre en like god jobb, om ikke bedre, enn sine forgjengere. Hun må kanskje slåss mer om midlene enn tidligere ministre, men den kampen vil hun gladelig ta.

Sp og Ap mener Venstre svikter distriktene Venstre har ikke løftet distriktenes betydning, og miljøminister Ola Elvestuen vil se landet «med Oslo-briller», mener Sps Marit Arnstad.

Statsminister Solberg og Trine Skei Grande har hele tida ønsket ei slik regjering, Aller helst med KrF med på laget, men slik ble det ikke. Det har de snakket om i flere år, kanskje ved Namsens bredder også.

Det var en gest av Solberg å besøke Trine på hennes hjemplass på Sørsia. Det viser hvilken respekt «Jern-Erna» har for sin regjeringskollega.

For Namdalen er det av stor betydning å ha en namdaling i regjering. Det har vi hatt gode erfaringer med, med Wenche Frogn Sellæg, Bjarne Håkon Hanssen og Lars Peder Brekk. De var døråpnere for mange namdalinger inn mot maktas kjerne.

Derfor var det betryggende å lese i NA, at Trine alltid vil ha Namdalen med seg i sitt hjerte i sin nye jobb. Distriktene ble satt under press av den blåblå regjeringa. En får håpe at noe av sentraliseringstankegangen blir bremset ved et grønt innslag rundt Kongens bord.

Jeg syntes oppriktig synd på Trine Skei Grande på den dagen som skulle være hennes lykkeligste. Som nyutnevnt statsråd måtte hun nok en gang fortelle hele landet, at hun ikke er noen overgriper. VG presset henne slik at hun ble gråtkvalt under intervjuet. For en journalistisk prestasjon av VG. Samme historie sto i Aften- posten dagen før. VG måtte bare skvise sitronen mer.

Trine Skei Grande ny kulturminister: Oddveig Skei Grande gleder seg over datteras suksess i politikken, det samme gjør barndomsvenninna – Det er lov å sprette sjampanjen i dag Anne Ovidie Hagerup og Trine Skei Grande har fulgt hverandre som erteris siden de knapt kunne gå. – At Trine nå er blitt statsråd, kommer slett ikke som noen overraskelse, sier Hagerup.

Det er ikke mange dagene siden at en person ble dømt til fengsel for å ha truet politikeren Trine Skei Grande. Hun har over tid måttet ha livvakter – det er ei belastning i seg selv. For hun levde under en reell trussel. For at hun torde snakke mot strømmen.

Over mange år har hun blitt sjikanert i sosiale medier og blitt beskrevet på de verst tenkelige måter.

Politikere er bare mennesker de også. Vi kan vel alle gjøre noe, eller ha gjort noe, vi kan angre på i ettertid, Det hører med til menneskets natur. I dette til- fellet var det ikke en varslingssak.

Lykke til, Trine!

Du har stått fjellstøtt i de siste dagers vindkast. Du har vært ærlig i en vanskelig sak for deg.

Ikke la de med vonde hensikter vinne fram.

Få politikere i landet vet hvilken betydning kulturen og frivilligheten har for lokal- miljøet, enten det er på Øysletta eller på Grønland i Oslo. Verdien av dette må heves og få gode rammevilkår.

Vi har forventninger til deg!