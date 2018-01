NAMDALSAVISA

NAMSOS: Lørdag er det duket for katolsk gudstjeneste i Namsos kirke. Det er biskop Bernt Eidsvik fra den katolske kirke i Oslo som kommer for å forrette. Han er ute i distriktet på bispevisitas, og det er i den forbindelse det blir arrangert katolsk gudstjeneste i Namsos.

Det er et miljø for katolikker både i Namsos og Overhalla, men de tilhører menigheten i Levanger som igjen ligger inn under Trondheim bispedømme.

Det pleier å arrangeres fire gudstjenester hver måned. Nå har biskopen kommet for å treffe folk og for å få informasjon om at det er nødvendig å lete etter et lokale som kan huse den katolske menigheten i Namsos på mer permanent basis.