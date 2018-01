Takk for fotball, gull og opplevelser

NAMDALSAVISA

Petter Northug ...can you hear me? Jeg vil si tusen hjertelig takk! Så langt!

I skrivende stund er det høyst usikkert om en av våre aller største idrettsprofiler blir klar for nye bragder i vinterens viktigste skispor. Det får meg til å reflektere over hva du har gitt oss så langt.

Jeg vil si tusen hjertelig takk Petter. Takk for alle herlige øyeblikkene du har gitt oss. Alle de nervepirrende løpene hvor det mange ganger underveis så stygt ut, men likevel endte i en eksplosjon av en spurt og taktisk geniskap. Takk for medaljene. Takk for mesterskapene; for gullene i OL i Vancouver og i VM i Sapporo, Liberec, Val de Fiemme, for ikke å snakke om VM i Oslo. Det siste på hjemmebane hvor selv du syntes det ble rent for meget og måtte hysje litt på et ekstatisk publikum i spurten.

Takk for VM i Falun, på sprinten hvor lillebror overraskende så opp og oppdaget storebror i voldsomme klyv for å komme først opp kneika for så å stupe over mål til gull, hvorpå Tomas kom i mål og kastet seg over og viste hva dette faktisk betydde etter alt styret som hadde vært. Tårene spratt og trillet både her og der da.

Og for ikke å glemme femmila, hvor det egentlig så ganske usikkert ut underveis, men like før mål våkna du til igjen og rykka til med en manøver en rally-bane verdig og valgte å gå mellom sporene og mellom konkurrentene!

Gull igjen Petter. Vi glemmer heller ikke alle de andre løpene!

Kampen på Rørvik stadion

Men det er et minne som sitter spesielt i hos meg. Det var den 04.05.2012 ( Ja, det er riktig dato og årstall). Det er fredag kveld på Rørvik stadion. En vårkveld på skikkelig ytternamdalsk vis, med sørvest kuling og regn på tvers. Ufyselig vær, men vi er vante med det. Det er fotballkamp i 6. divisjon mellom Rørvik IL 2 og Mosvik IL. Siden man ikke hadde ikke noe annet å gjøre kunne man alltids dra på stadion å se på kampen. Jeg hadde jo faktisk en nevø i mål.

Kampen startet etter planen, og man kan si den ble noe preget av vær og føre, men ingenting å si på innsats. Ikke all verden med publikum, men tidspunktet og nivå gjorde vel sitt til dette. Som vanlig er på fotballkamper, så var det et kobbel med gutter og jenter som driver med sine ballaktiviteter på sidelinjen, akkurat som det skal være på fotballkamp på stadion.

Plutselig fanger de opp noe, det også akkurat som det skal være, unger merker når det skjer noe, og de flokker seg sammen og løper bort mot en spiller som kommer lett joggende på sidelinjen for å varme opp før han skal inn på banen. Hvem er nå dette da som får så stor oppmerksomhet fra de som skjønner seg best på dette at store ting er på gang, nemlig ungene?

Jo, det er faktisk en verdensmester, en olympisk! Petter Northug på Rørvik stadion! I en 6. divisjonskamp i fotball! I kuling fra sørvest og regn på tvers. Fantastisk!

Dette er også Northug

Det har vært olympiske mestere i ytternamdalen før altså. Frode og Pål er jo namdalinger og dermed to av oss. Hallgeir Brenden var en gang på Felleskjøpet i Ottersøya og solgte motorsager, og Ivar Formo var også innom i forbindelse med skipsdåp på Kolvereid.

Men aldri før har en verdensmester og olympisk mester dratt til ytternamdalen for å spille 6. divisjonskamp mot 2. laget til Rørvik, og jeg er temmelig sikker på at det heller ikke kommer til å skje igjen. Kampen endte forøvrig med seier 9-4 til heimelaget.

Dette er også deg, Petter Northug. Du tok deg faktisk tid til å dra over 30 mil for å spille fotballkamp, på en fredag kveld i drittværet.

Igjen: Petter Northug.. can you hear me? Tusen hjertelig takk.... så langt!