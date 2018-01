– Alle som kommer har noe å bidra med

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Nærøy kommune er en av få kommuner som via fylkeskommunen er med i «Program for helsearbeid».

– Vi startet med å se på hvilke utfordringer vi har, og fant ut at vi ville jobbe med levevilkår, sier folkehelsekoordinator Anne-Lene Gregersen. Hun forteller at det er en del ungdommer og unge voksne som er utenfor arbeidslivet, og at flere unge lever under fattigdomsgrensa.

– Vi vil jobbe med dem for å snu trenden og for å forebygge.

De gikk ut bredt og satte sammen ei arbeidsgruppe som nå har klare mål for arbeidet.

– Vi ønsker flere ungdommer og unge voksne i arbeid og aktivitet. Vi vil også ha færre barn under lavinntektsgrensa og vi vil at flere skal eie egen bolig, sier Gregersen.

Arbeidsgruppa inviterer til idedugnad tirsdag kveld for å finne de beste tiltakene.

– Vi håper at det kommer mange. Alle som tar turen har noe å bidra med. Dette er en mulighet til å være med å utvikle egen kommune, og påvirke hvilke tiltak vi skal ha.