– Dette forventer vi av deg, Trine!

NAMSOS: Dette er tre av de klare kravene som namdalske idrettsledere har til Trine Skei Grande, når overhallingen nå går inn i rollen som landets kulturminister.

Vi har stilt seks sentrale idrettspersonligheter i Namdalen to spørsmål:

1) Hvilke forventninger har du til Trine Skei Grande innen idrettspolitiske saker?

2) Hvilke saksområder innen idrett mener du hun skal prioritere.

Turid Solum Gjertsås, Lierne.

1) Jeg forventer at hun tar tak i og bidrar slik at driften av idrettslag blir enklere, for eksempel ved at vi kan frikjøpe leder og regnskapsansvarlig, da dette begynner å bli på nivå med forretningsførsel i bedrift.

2) Hjelp til å drive frivillighet og idrettslag! Og bidra til økonomi- og kunnskapsheving innen idrettslagene.

Mitt andre ønske er nok ikke innenfor hennes område, men om hun kan påvirke NKR til å sende cupfinaler og annen volleyball på høyt nivå, så hadde mange jublet høyt.

Knut Terje Årsandøy, Høylandet.

1) Jeg forventer at idrett blir prioritert på lik linje med annen kultur, og at rammebetingelsene for Idretts-Norge styrkes.

2) Det må jobbes for forutsigbarhet angående momskompensasjon på bygging av anlegg, og samtidig at det jobbes for øke momskompensasjon på drift.

Det må og prioriteres arbeid for integrering og synliggjøre betydninga av frivilligheten.

Hanna Blengsli Kværnø, Namsos/Grong.

1) Jeg forventer at hun stiller idrett på lik linje med anna kultur, så det ikke bli en kamp mellom idrett og kultur. Vi trenger begge like mye.

2) Jeg håper hun setter full momskompensasjon høyt på si prioriteringsliste, ikke minst for bygging av idrettsanlegg. De t er veldig uforutsigbart sånn som de er i dag. Det går altfor lang tid før idrettslagene får det som de har krav på.

En annen utfordring i idretten i dag er at økonomisk og sosial bakgrunn ofte er til hinder både for deltakelse i selve idretten, men også frivilligheten. Vi i Trøndelag Idrettskrets skal jobbe mye med dette i tingperioden, så jeg håper statsråden også vil ha fokus på dette.

Og så håper jeg hun tar seg tida til å kom heim en tur til Namdalen, for å møte oss i namdalsidretten. En stor del av norsk idrett skjer tross alt i distriktene.

Trude Modell, Namsos.

1) Jeg har ei forventning om at hun ser på idretten som en like viktig del av sitt ansvarsområde som musikk og underholdning og de andre delene av kulturlivet.

Jeg håper videre hun ser på frivillighetsfaktoren i idretten, og ser på muligheter for å endre på den, da den er altfor prisgitt ildsjeler. Noe som på sikt er for sårbart.

Staten må støtte breddeidretten mye mer. Jeg forventer at hun får til gode samarbeidslinjer ned på kommunenivå, og har god kontakt med idrettskretsene.

2) At hun bidrar til å få struktur på Idrettsrådene i kommunene. Definere enda tydeligere hva som er deres oppgaver og følge opp, via idrettskretsnivå at de fungerer som de skal.

Mer penger til anlegg er også en forventning- det kan ikke fungere som nå, at folk jobber seg i hjel for å få til en fotballbane eller ei skiløype. Klubbene pålegges et altfor stort ansvar for å kunne drive med den fantastiske folkehelsejobben de faktisk gjør!

Jeg ønsker Trine masse lykke til og har ei tro på at hun, namdaling som hun er, kan gjøre en god jobb i sine nye og spennende ministerpost. Og så må hun huske hvor hun kommer fra!

Kirsti Sandnes Fjær, Ottersøy.

1) Skei Grande kommer fra bygda og vet hvor mye frivillighet, idrett og kultur for øvrig har å si for trivselen og folkehelsa hos oss som bor på mindre steder.

Jeg forventer at hun vil arbeide for å skape gode økonomiske ordninger som legger til rette for både bygging og renovering av offentlig idrettsanlegg som stimulerer til aktivitet for alle.

Gode økonomiske betingelser er viktig både for etablering og ikke minst drift. Jeg ønsker meg gratis treningstid for barn og ungdom i alle kommuner, og dette kan sikres gjennom statlige føringer.

2) Som nevnt, sikre gode økonomiske betingelser for bygging og drift av idrett- og aktivitetsanlegg tilgjengelig der folk bor!

I tillegg er altfor mange barn og unge fysisk inaktive, og veldig mange barn og unge får aldri mulighet til å delta i/prøve ut ulike aktiviteter. Årsakene er mange; fordi det er få attraktive tilbud, fordi foreldre ikke støtter opp om deltakelsen, eller fordi heimene ikke har penger til kostnadene det medfører, for å nevne noen. Mange tiltak kan være mulig hvis det er politisk vilje til det: eksempelvis kan idrettsskole implementeres i en utvidet skoledag for å kunne nå alle.

Kvalifiserte aktivitetsledere/trenere er også nødvendig for å skape idrettsglede, og et godt breddetilbud der alle kan føle mestring. Gratis treningstid.

Jeg håper Trine gjennom politiske prioriteringer kan bidra til en satsing og mobilisering sammen med kommuner og lokale idrettslag. Målet må være en mer aktiv befolkning og mange flere aktive barn og unge.

Ragnar Prestvik, Overhalla.

1) Jeg forventer at :

– hun tviholder på Norsk Tippings spillmonopol – som ett av de viktigste virkemidlene til drifts- og anleggsutvikling i norsk idrett.

– holder seg på armlengdes avstand til idrettens egne organer og ikke prøver å overstyre NIF som frivillig, selvstendig organisasjon.

– er til stede, lytter og bidrar til landets største frivillige bevegelse.

– sørger for stabile og forutsigbare rammevilkår til idretten.

2) Disse sakene bør prioriteres:

– barn/unge

– bredde/folkehelse

– toppidrett