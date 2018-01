– Helt avhengig av støtten på 14 millioner kroner

NAMDALSAVISA

LIERNE: Det sier grynder John Helge Inderdal, som nå er i ferd med å bygge opp et landbasert oppdrettsanlegg for røye i de gamle bakerilokalene han flyttet ut fra for noen år siden. I fjor var Blåfjell det selskapet som fikk mest i støtte fra Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag.

Bygginga har pågått lenge, og det svømmer allerede røye rundt i karene inne i oppdrettslokalene.

Det er gjennom selskapet Blåfjell AS Inderdal nå satser på å bygge opp det han håper skal bli et oppdrettseventyr i stor skala. I første omgang skal han produsere 400 tonn årlig, men konsesjonen er på ti ganger så mye fisk.

Drastisk nedgang i søknad om etablererstipend Innovasjon Norge er bekymret over en nedgang på 70 prosent i søkere til etableringsstipend i distriktene.

– Takknemlig

For et knapt år siden sa hovedstyret i Innovasjon Norge ja til å bli med på oppdrettsplanene til Inderdal, med 14 millioner kroner i tilskudd. Det skjedde etter at anlegget hadde blitt nedskalert flere ganger, og Innovasjon Norge fikk «viljen» sin.

– Det satt nok langt inne, men heldigvis ble bedriftsetableringa velsignet helt til topps. Jeg er veldig takknemlig for at de ble med, og for at de viser vilje til å dra i gang en ny norsk næring, sier Inderdal. Han forklarer at det er en stor jobb å bygge opp et anlegg med verdens fremste renseteknologi.

Den jobben har han brukt flere år på, og forskere fra både inn- og utland har vært med i utviklinga av renseprosessen.

Bygginga håper han å være ferdig med i løpet av en måneds tid, og den første fisken skal leveres i markedet i løpet av sommeren.

– Er dimensjonene på anlegget store nok til å skape lønnsom drift?

– En produksjon på mellom 400 og 450 tonn er stort nok, det har vi regnet på, sier Inderdal, som omtaler Blåfjell-anlegget som en pilot i Norsk sammenheng.

Ble litt krøll

I mars er det ett år siden Drømmebakeriet, som Inderdal bygde opp parallelt med oppdrettsselskapet, gikk over ende.

Det førte til litt krøll i forhold til finansieringa av Blåfjell. Men etter utallige møter med ulike finansieringskilder kom han i mål.

Og i dag har Inderdal mange investorer i ryggen. Blant annet svært mange av Liernes egne innbyggere som har gått inn med alt fra noen tusenlapper til millionbeløp.

Hver innbygger i Lierne bidrar i snitt med 10.000 kroner til røyeoppdrett «Alle» vil være med på eventyret Mer enn hver tiende libygg blir med som medeier når John Helge Inderdal starter med røyeoppdrett.

I tillegg har han med seg mange investorer, blant annet fra oppdrettsnæringa på kysten gjennom flere investeringsselskaper. Også Harry Bøe er inne på eiersida gjennom selskapet SS-Invest.

Inderdal selv sitter med 67,25 prosent av aksjene selv, gjennom selskapet Inderdal AS. Den største investoren etter han, er Skjærvik-Bolling AS som har 3,11 prosent av aksjene.

Grynder søker medeiere John Helge Inderdal nøyer seg ikke med å bygge nytt bakeri. Nå ønsker han flere medeiere i det han tror blir et oppdrettseventyr.

Konkurs gir muligheter

I 2015 fikk Drømmebakeriet 7,5 millioner i lån fra Innovasjon Norge. Av de fem selskapene som fikk mest i lån eller støtte det året har fire gått konkurs.

– Det er rene tilfeldigheter. Innovasjon Norge skal bidra til å få realisert prosjekter som ellers ikke ville blitt realisert, sier Vigdis Harsvik, direktør for Innovasjon Norge i Trøndelag. Hun mener det må være lov å gå konkurs.

– Det ligger mye læring i det. Dessuten er det mye igjen etter en konkurs. Se på Drømmebakeriet. Der er det nå full aktivitet med en annen eier.