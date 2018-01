Drastisk nedgang i søknad om etablererstipend

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Over hele Trøndelag ser Innovasjon Norge-direktør Vigdis Harsvik den samme utviklingen.

– Det er en foruroligende stor nedgang. Unntaket er Trondheim, der mange vil starte teknologibedrifter.

I 2015 ga Innovasjon Norge 18,5 millioner i etablerings-

tilskudd i Nord-Trøndelag – fordelt på 85 prosjekter. I fjor var det åtte millioner fordelt på 24 saker.

Stadig kortere levetid på norske bedrifter gjør at myndighetene har intensivert arbeidet med å skape nye bedrifter.

– Det er færre som vil starte. Vi kan ha vært for dårlig til å markedsføre ordningen, sier Harsvik.

– Helt avhengig av støtten på 14 millioner kroner Uten 14 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge hadde det aldri blitt noe oppdrett av innlandsfisk i Lierne.

Alle fikk

Innovasjon Norge hadde godt med penger til nyetablerings-stipend i 2017.

– Vi hadde noe til gode fra før og bevilget et par millioner mer enn vi fikk bevilgninger til i 2017. Vi avslo ikke en eneste søknad om slike stipend i fjor, sier Harsvik.

– I år er situasjonen annerledes. Staten har redusert betydelig i bevilgninger av de såkalte RUP-midlene. Deler av dette går til nyetableringsstipend. Derfor kan situasjonen forverres ytterligere i 2018.

Innovasjon Norge har nå ansatt Arild Klokkerhaug. Han skal jobbe for å mobilisere nysatsinger i distriktene i Trøndelag.

– Vi har flere kurs i regionen med tema fra ide til marked. Proneo skal holde etableringskurs i hele fylket, sier Harsvik.

Samtidig opplever de at mange av søknadene som kommer fra distriktene ikke har det samme vekstpotensialet som ideene som kommer fra Trondheim.

For fjernt

Terje Sørvik (Ap) har vært fylkesråd for næring i Nord-Trøndelag i alle de tre årene. Han mener årsaken til nedgangen er sammensatt.

– Tidligere hadde hver region i Innovasjon Norge et eget lokalt styre bestående av politikere og næringslivsfolk. Det er borte. Samtidig har saksbehandlingen av etablererstipend blitt flyttet til et felles kontor i Førde. Man kan få inntrykk av at når avstanden blir større, får man mindre oppmerksomhet på virkemidlene, sier han.

I tillegg har Innovasjon Norge fått færre midler til administrasjon, ifølge Sørvik.

– De har ikke den samme kapasiteten til å spre kunnskap om virkemidlene, sier han.

Sørvik legger også til at mens han i 2013 bevilget 52 millioner av regionale utviklingspenger til Innovasjon Norge, gikk det i fjor i overkant av 30 millioner dit.