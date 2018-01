Frister med tur til Aten

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Overhalla kommune og ungdomskontakt Bjørnar Grande er sammen med representanter fra både Ungarn, Østerrike, Slovakia, Portugal, Romania, Hellas, Italia, Spania og Frankrike med på prosjektet «Antygone on tour again». Det er et utvekslingsprosjekt hvor fem ungdommer fra hvert land får være med på to turer til henholdsvis Overhalla 3. til 12. mars og senere en tidagerstur til Aten i Hellas. Formålet med turene er å bruke teater til å rette fokus mot det de selv beskriver som et stort problem i Europa, dette med å inkludere og integrere flyktninger gjennom å introdusere en toleransekultur og fredelig sameksistens.

50 ungdommer

– Dette er et totrinnsprosjekt hvor det første trinnet består av en tur til Overhalla. 3. til 12. mars vil 50 ungdommer komme hit for å sette opp ei forestilling basert på tragedien Antigone, skrevet av den greske dramatikeren Sofokles.

– Hovedfiguren er Antigone, datter til kong Ødipus og Kreon den nye kongen av Theben. Broren til Antigone dør, men nektes å bli ordentlig begravd, men heller ligge åpent for vær og åtseldyr fordi han forrådte landet sitt. Hun begraver han likevel og må bøte med livet for det. Vi skal bruke denne historien til å fremme problemene vi ser i dagens samfunn. Det finnes folk som lever i samfunn der de blir undertrykt og ikke klarer å leve under de lover og regler som er i landet, forteller Boyka Boneva.

Støtte

Prosjektet har fått 79.044 euro i støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom. Noe som tilsvarer 760.093 norske kroner.

– Dette er ei videreføring fra et prosjekt som ble gjennomført tidligere i Portugal og Aten. Derfor heter det «Antygone on tour again». Nå er vi samlet representanter fra ni av landene for å sy sammen prosjektet i detalj for hva vi skal gjøre. Dette kommer til å bli veldig spennende, sier Grande.

Han har ikke aktivt søkt etter ungdommer som har lyst til å være med, men sier at det arbeidet starter nå.

– Dette er gratis å være med på, men som nevnt er det bare fem ungdommer fra hvert land som får delta, sier han.

Etter at ungdommene har vært i Overhalla noen dager, skal vi sette opp ei åpen forestilling 9. mars. Så det er bare å sette av datoen allerede i dag, sier Boneva.