Landbruksministeren åpner den nye tømmerkaia i Namsos

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det blir en merkedag for havna i Namsos. Med den nye kaia har vi fått en langt bedre infrastruktur til å håndtere frakt av tømmer, sier havneinspektør Kjell Hågensen.

Flerbrukskai

23. januar kommer landbruks- og matminister Jon Georg Dale, og havnedirektør i Trondheim havn IKS, Wollert Krohn-Hansen, til Namsos for å åpne «nye» Kiskaia.

Selve kaifronten er utvidet med 24 meter, noe som betyr at lengre båter/skip kan legge til. Men kisbåtene er historie og kaia er nå blitt en moderne flerbrukskai, hvor nærhet også til annen industri er viktig.

– Hva ligger i det?

– Blant annet at tyngre last som ikke egner seg for veg, som for eksempel betongelementer fra Overhalla, vil skipes ut her, forklarer Hågensen.

Og med tanke på veksten i tonnasje over havna de siste årene, kom kaianlegget akkurat som bestilt.

Prislappen på prosjektet, som er et spleiselag mellom staten, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim havn, havnet på omkring 16,5 millioner kroner.

Men ministeren har mer på programmet enn bare snorklipping når han besøker Namsos.

Tett program

Etter kaiåpninga inviterer Namsos kommune, Trondheim havn og Skognæringa Trøndelag til en skogfagdag.

Her skal havnedirektøren gi ei orientering om tømmerkaia, før statsråden slipper til med et innlegg om regjeringas skogpolitikk framover. Administrerende direktør Knut Dreier ved Moelven van Severen vil dele noen tanker omkring nye løsninger når det gjelder bruk av tre. Statsråden skal også besøke Statskog, Moelven van Severen og planteskolen på Kvatninga.