Overveldet over god påmelding til NA-karusellen

FOLDEREID: – Vi er nesten overveldet over den gode påmeldinga. Så mange deltakere på en NA-karusell her er ikke vanlig, sier Christian Wendelbo i Foldereid IL.

Takker ny regel

Han tilskriver oppturen en ny regel for årets Namdalsmesterskap.

– Det at alle renn teller i sammendraget i Namdalsmesterskapet, er et «must» for oss. Stor takk til Namdal Ski som har gjort denne endringa, sier Wendelbo.

For mens namdalsmestrene i 2017 ble kåret i et enkelt renn, så er alle renn med vanlig klasseinndeling med i Namdalsmesterskapet i går. Dess flere renn man går, dess større sjanse for å hevde seg.

Namdalsmesterskapet er for klassene 11–16 år, mens NA-karusellen er tilbud til alle, med årsklasser fra 8 år. Alle kan imidlertid melde seg på i åpen klasse, noe flere har benyttet sjansen til å gjøre i Foldereidrennet.

– Her er det plass til alle, men jeg håper de som skal gå her også melder seg på senest en time før start.

I de ordinære klassene er det gutter 13 år som peker seg ut som den største klassen, med 11 deltakere. Gledelig også med hele sju namdalske gutter i klasse 16 år. Det er bra så langt opp i årsklassene.

I jenteklassene er det 10-årsklassen som er størst, med sju deltakere. Ellers er det morsomt poeng at nest største klassen av damer/jenter, er seniorklassen. Her er fem damer påmeldt. Det er sjelden kost i et namdalsk kretsrenn.

Ei av de startende her er Rannveig Farestveit. Hun har flyttet til Nærøy, og har tidligere vært satsende skiløper fra Voss som deltok i NM så sent som i 2012 – nettopp på Voss.

En som deltok i NM så sent som for ei uke siden var Sindre Finne. Kolvereid-løperen stiller i Foldereidrennet, som går i fri teknikk.

– Det er veldig gode forhold. Værmeldinga tyder på passe antall kuldegrader, så det skal bli en flott skidag, sier Wendelbo.

God lokal deltakelse

Gledelig er det å se at arrangørlaget med sine 14 deltakere er nest største klubb i de ordinære klassene. Spillum har flest med i overkant av 20 til start.

– Det er også flere deltakere fra Kolvereid og Terråk denne gang, og det er moro, sier Wendelbo.