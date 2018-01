NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: I tre timer gjennomførte UP en laserkontroll i Namsskogan fredag formiddag.

Det var flere som hadde det litt for travelt i 60-sonen – og to sjåfører mistet kortet der høyest hastighet ble målt til 87 kilometer i timen.

I tillegg til to førerkortbeslag, fikk også seks sjåfører hvert sitt forenkla forelegg for å ha kjørt for fort.