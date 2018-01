Dette skjedde i natt

NAMDALSAVISA

Rett før klokken 01.00 fik politiet melding om en mann som oppførte seg vanskelig utenfor et spisested i Namsos.

Vedkommende, som er i midten av 50-årene sa seg villig til å forlate stedet da politiet kom.

Det ble derfor ikke opprettet noen sak på forholdet.

Måtte fjerne blålys

Omtrent samtidig ble en bil med blått, blinkende lys stanset i Grong.

- Dette er det kun utrykningskjøretøyer som har lov til å ha, så sjåføren ble bedt om å fjerne det, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Øystein Sagen.

Han forteller at det i enkelte miljøer er populært med slike lys på bilen.

Pass på i kulda

Tidlig lørdag morgen skrev politiet på Twitter at de hadde hatt en stort sett rolig nattevakt, og advarte samtidig mot kulda:

- Mulig kulde har noe av æren for at fulle folk har funnet raskeste veien hjem. Vil alikevel advare litt i forhold til kulda, som kan ta liv dersom folk blir liggende ute på grunn av beruselse.

Det ble også meldt om to viltpåkjørsler i Namdalen i natt. Den første skjedde i 23-tiden da en elg ble påkjørt i Bogen i Bindal.

To timer senere kom det melding om at et rådyr hadde blitt påkjørt i Nærøy.

Det ble ikke meldt om personskade-