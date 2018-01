Ble bitt og stukket med saks i Namsos

NAMDALSAVISA

Her er politiets gjøremål fra Namdalen natt til søndag.

Bitt og stukket

Politiet fikk i natt melding om at en mann i midten av 20-årene var blitt påført bittskader i ansiktet, og skader i hånden etter å ha blitt stukket med saks.

Den mistenkte gjerningspersonen er en kvinne i 20-årene.

- Det er uklart hva dette handler om, men det har vært en krangel mellom de to, som kjenner hverandre fra før, skriver politiet på Twitter.

Mannen fikk behandling for skadene på legevakta. Begge var beruset under hendelsen, og skal forklare seg nærmere når de har blitt edru.

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Øystein Sagen forteller at fornærmede ikke ønsker å anmelde, men at saken følges opp av politiet.

Hærverk i hus

Klokken 01.34 fikk politiet melding om at et 30-talls ungdommer hadde begått hærverk i et utleid hus i Overhalla.

- Det var fest på stedet, og invetar var rasert. Det skal også ha blitt tagget på en vegg, forteller Sagen.

Ifølge loggen skal saken ha blitt ordnet på stedet.

Ordensforstyrrelse

En drøy time senere. Klokken 02.47 fikk politiet en ny melding fra Namsos. En kvinne stod og banket på en dør i sentrum.

- Hun ble bedt om å forlate sentrum, og etterkom dette, forteller Sagen.