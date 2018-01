Fant bil utfor vegen

NAMDALSAVISA

– Det skal jeg love deg at det har vært, sier operasjonsleder i politiet da NA ringer og spør om det har vært ei rolig natt i norddelen av fylket.

– Ikke bare i norddelen, det har vært rolig i hele Trøndelag.

Det er kun ei melding fra Namdalen natt til mandag. Den kom klokken 00.29, da noen hadde kommet over en bil som hadde kjørt utenfor vegen med Viesvingen i Grong. Bilen var kald, så det var lenge siden den hadde havnet utenfor grøfta, og politiet valgte derfor ikke å sende patrulje dit.

Ellers har det vært ei rolig natt for politiet.

Været

Her et meteorologens værvarsel for Trøndelag mandag:

Sørøst liten kuling utsatte steder. For det meste pent vær.

Det blir kalde temperaturer i Namdalen:

Namsos: -8

Rørvik: -4

Kolvereid: -6

Grong: -11

Lierne: -15

Overhalla: -11

Høylandet: -16

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om at Coop Extra på Spillum fortsatte veksten i fjor, men at Rema 1000 Rock City fortsatt er dagligvarebutikken med størst omsetning i Namsos.

Du kan og lese om at Fosnes kommune i samarbeid med Overhalla har de siste tre årene jobbet med et prosjekt som går på anskaffelse av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren i begge kommunene.

Toppsaken på VG.no mandag morgen er handler om framtidens medisin.

– Genterapi kan kurere dødelig sykdom på minutter, men fremdeles er utviklingen i startfasen. Her er de mest lovende behandlingene og slik fungerer de, skriver VG.

Les hele saken her.