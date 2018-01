Kritisk da driftstekniker falt i sjøen

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Formiddagen lørdag 20. januar oppsto en kritisk situasjon ved lokaliteten Klungseth i Nærøy:

– Den erfarne driftsteknikeren gjorde rutinesjekk på merden mens hans kollega ivaretok foring inne på flåten. Værforholdene viste en frisk østlig bris med noen minusgrader i lufta. Sjøtemperaturen lå på om lag 5 grader, skriver Sinkaberg Hansen i ei pressemelding.

46-åringen som falt i sjøen var iført vanlig påkrevd arbeidsantrekk, inkludert redningsvest og kommunikasjonsradio. Vedkommende forsøkte umiddelbart å ta seg tilbake opp på merden, men erfarte etter 2-3 forsøk at dette ikke gikk.

– Dette skyldes ikke minst de aktuelle forholdene med urolig sjø. Bak på den om lag 10 meter lange lokalitetsbåten som var i bruk er det en leider ned i sjøen, men driftsteknikeren vurderte dette i utgangspunktet som for risikabelt da han befant seg foran baugen på en båt som beveget seg adskillig i bølgene. Dermed slo han alarm over kommunikasjonsradioen. Dette ble oppfattet av kollegaen på foringsflåten, som i løpet av kort tid dro ut med en annen båt. Driftsteknikeren i sjøen ble lokalisert og fikk deretter hjelp til å komme seg opp på merden.

Ettersom 46-åringen både var nedkjølt og hadde fått i seg noe sjøvann, ble vedkommende etter klesskift assistert til legekontoret i Nærøy. Undersøkelsen avklarte at det ikke var tale om akutte tilstander som krevde øyeblikkelig oppfølging. På dette tidspunktet var også den interne oppfølgingen kommet i gang.

Mandag var begge de to direkte involverte tilbake i jobb. Hendelsen har imidlertid gjort vesentlig inntrykk på øvrig personell og ledelse i SinkabergHansen.

Mandag ble hendelsen gjennomgått og drøftet i et møte mellom driftsteknikerne ved lokaliteten og selskapets ledelse. Konklusjonen er at de berørte medarbeiderne skal følges opp best mulig, samt at interne rutiner gjennomgås og sikres. Blant punktene er bred erfaringsdeling og bevisstgjøring.

– Dette var dramatisk for både driftsteknikeren som falt i sjøen og hans kollega. Vi priser oss derfor lykkelig for at utgangen ble som den ble. Selv om rutinene her ble fulgt, oppsto en situasjon. Personell som både tenkte klart og var iført verneutstyr hadde avgjørende betydning. I praksis er det umulig å gardere seg 100 prosent – målet er derfor å gjøre rutiner og sikring så effektiv at eventuelle uønskede hendelser ikke kan få utvikle seg, forteller produksjonssjef for matfisk, John-Ove Sinkaberg.