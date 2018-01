To nieser anklager onkelen for seksuelle overgrep

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg ber retten være oppmerksom. Det er svært lite bevisføring knyttet til saken; de to jentenes forklaringer står opp mot tiltaltes forklaring. Dette vil ene og alene handle om troverdigheten til partene, uttrykte advokat Anders Kjøren i sitt innledningsforedrag.

Han er forsvarer for mannen i 50-årene som står tiltalt for seksuell omgang med to unge jenter.

Ifølge tiltalen skal mannen ha forgrepet seg på ei jente som var under 14 år ved én anledning, mens han skal ha utført seksuelle handlinger mot ei jente som var over 16 år ved flere anledninger.

Overgrepene skal ifølge tiltalen ha skjedd heime hos mannen mens jentenes tante har vært ute av huset, og saken har ei strafferamme på over seks år.

Fortalte det til venninna

Saken kom opp for politiet da den yngste av jentene fortalte om hendelsen til ei venninne, som igjen fikk henne til å informere miljøterapeuten på skolen sin.

Deretter ble politiet koblet inn, og det var i et tilrettelagt avhør med politiet den eldste av de fornærmede jentene ble trukket inn i saken.

Den yngste av niesene hevdet i avhøret at også den andre jenta hadde blitt misbrukt av onkelen, og dette ble senere bekreftet av den fornærmede jenta i politiavhør.

I retten mandag var det derimot svært lite den eldste av niesene ville si.

Aktor, statsadvokat Per Morten Schjetne, gjorde gjentatte forsøk på å få fornærmede til å fortelle med egne ord hva hun hadde blitt utsatt for, men jenta slet med å uttrykke noe som helst. Hun var bortimot taus.

Det endte opp med enstavelsessvar samt at jenta nikket eller ristet på hodet på konkrete spørsmål fra aktor.

Jenta var tydelig svært ukomfortabel med situasjonen – både med det å skulle vitne i retten, men også at det i det hele tatt hadde utviklet seg til å bli en sak.

– Jeg har prøvd å fortrenge det, sa hun.

– Skulle du vært denne rettssaken foruten? ville Schjetne vite – og fikk et nikk til svar.

Den yngste av niesen var langt mer talefør i det tilrettelagte avhøret med politiet, som ble avspilt i tingretten mandag.

Hun forklarte at hun skulle overnatte til tanta og onkelen etter et besøk sammen med farmora, og at onkelen på formiddagen etter hadde kommet inn på gjesterommet hvor hun lå.

– Han satte seg ned på sengekanten og begynte å ta på meg over alt på kroppen. Han ville også at jeg skulle ta på ham, men det ville jeg selvsagt ikke.

Ifølge jenta forsøkte hun å få onkelen unna, uten å lykkes.

– Jeg lukket øynene mens han holdt på. Jeg følte ubehag, både for min egen del – men også med tanke på tante, ungene deres og folk som snakket så varmt om denne personen, uttrykte jenta.

Nektet straffskyld

Jenta beskrev at hun og onkelen hadde hatt et «artig og vennskapelig forhold» forut for denne hendelsen, men at hun etter dette hadde vært sur på ham og ikke ville gi ham en klem da de møttes.

Onkelen erkjente ikke straffskyld for noen av punktene i tiltalen, og forklarte i retten at han ikke skjønte noen ting av påstandene jentene har kommet med.

– Jeg får ingenting av dette til å stemme. Det er fryktelig beklagelig, alt sammen – og jeg blir lei meg over å bli anklaget for noe jeg ikke har gjort.

På spørsmål om eventuelle motiv til anklagene, kunne han ikke forstå hvorfor den eldste hadde fortalt noe sånt.

– Vi har alltid hatt et veldig godt forhold, også etter at hendelsene jeg er beskyldt for skal ha skjedd. Jeg har aldri opplevd henne så stille som i retten her i dag, og jeg synes virkelig synd på henne, sa tiltalte.

Den yngste av niesene fikk ikke like rosende omtale av onkelen.

– Vi har ikke vært så gode kompiser. Hun er svært vanskelig, og jeg har alltid nektet å ha henne alene i huset.

Mannen beskyldte niesen for å fare med løgn og for å stjele, og trakk fram penger og sjalusi som mulig motiv for anklagene.

– Hun blunker ikke for å snakke usant, hevdet onkelen.

Nanna Aaby er dommer i saken, som fortsetter med vitneavhør og prosedyrer tirsdag.

Ett av vitnene som skal forklare seg er blant annet tiltaltes mangeårige samboer – som altså er jentenes tante.