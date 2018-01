NA mener: Havnebyen Namsos

«Dette viser at havna i Namsos har betydning for hele Namdalen.»

Det er en stor og viktig brikke som faller på plass nå når den nye tømmerkaia i Namsos er innviet av landbruksminister Jon Georg Dale. Tømmerkai er kanskje å overdrive, all den tid den som statsråden påpekte er bygd i betong, og det ikke bare er tømmer som skal fraktes over kaia i Namsos. Likevel sier det noe om hvor viktig skogen har vært for utviklinga av Namsos som havneby. Skognæringa og sjøfarten la igjen grunnlaget for mye av den kreative næringa og musikken som byen er kjent for i dag.

Men fortsatt er skognæringa særdeles viktig for Namdalen, og det er ei næring som vil ha avgjørende betydning for om Norge som nasjon skal nå sine klimamål, slik statsråden påpekte under åpninga. En bærekraftig og moderne skogdrift, med nyplanting, og effektiv, miljøvennlig transport, er nøkkelen i dette. Derfor er havna og transport på sjø en viktig satsing. Her har Namdalen en mulighet til å ta en sentral rolle i det nye Trøndelag, og dermed også i Norge, slik det har vært oppigjennom hele historien til byen.

Det var omstridt da Namsos valgte å satse på Trondheim havn som partner, og ikke kystbyen Rørvik, som selvfølgelig har lange og naturgitte forutsetninger for havnedrift. Trondheim Havn har vært en viktig aktør for å få på plass den nye kaia til 16,5 millioner kroner, sammen med kommunen og fylkeskommunen.

I tillegg er det bare to dager siden NA kunne melde at veksten på Namsos havn har vært på formidable 54 prosent de siste to årene. Da er det ikke bare tømmer, men også sand til betongindustrien som utgjør den største tonnasjen. Namsos har også begynt å få cruisetrafikk. Dette viser at havna i Namsos har betydning for hele Namdalen.

Det er viktig nå at både Rørvik havn og Namsos havn klarer å unne hverandre suksess, og kan klare å utnytte sine egne fordeler, Rørvik med nærheten til fiskeressursene, og Namsos med tilgangen på skogen og jorda, slik at de totale verdiene Namdalen sitter på kan utvikles sammen.

Lukta av olje og sjø er fortsatt en viktig ingrediens når framtida i Namdalen skal skapes.