Rolig natt til onsdag

NAMDALSAVISA

Operasjonsleder i politiet informerer om at det har vært ei rolig natt i hele Trøndelag natt til onsdag. Det er ingen meldinger i politiloggen.

Været

Nå blir det mildere vær. Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag onsdag:

Sørøst stiv kuling utsatte steder, dreiende sørvest, i ettermiddag frisk bris, i kveld sørøst stiv kuling utsatte steder. Perioder med litt regn, i indre og høyere strøk sludd eller snø.

På Rørvik blir det varmest temperatur med fem grader, mens det i Lierne blir minus to grader. Ellers ligger temperaturene i Namdalen mellom null og fire grader.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om at fallet i Kitzbühel gjør at Stian Saugestad må holde seg borte fra skiløypa ei tid framover og OL-drømmen forblir enn så lenge en drøm. Men at det ikke ødelegger trua på at han kan nå toppen.

Du kan og lese saken om ar biskop Herborg Oline Finnset skal tilbringe to dager i Namdalen. Tirsdag fikk hun høre om kirkeplanene på Rørvik, og hun ble begeistret.

Toppsaken på VG.no onsdag morgen er handler om distriktssendingene til NRK, som har vært i hardt vær etter at de etter nyttår ble flere, men kortere. Reaksjonene har vært sterkest i Nord-Norge og i Østfold.

Trønder-Avisa skriver at landbruks- og mat- minister Jon Georg Dale (Frp) mener pelsbønder kan se bort fra det nye regelverket som trådte i kraft 1. januar i år. Det nye regelverket betyr en innskjerping av reglene pelsdyrnæringen har levd etter fram til årsskiftet, blant annet handler det om et særskilt dyrevelferdsprogram for minkbønder, skriver avisa.

– De som driver med pelsdyr kan se bort fra det nye regelverket nå, etter at det i regjeringsplattformen ble bestemt at næringen skal gjennom en styrt avvikling, sier Dale, som legger til at det betyr at pelsbønder kan forholde seg til regelverket som gjaldt før innstrammingene kom.

– Betyr ikke dyrevelferd like mye nå, som før regjeringsforhandlingene, spør Trønder-Avisa.

– Jo, men vi kan ikke pålegge en næring som skal avvikles nye investeringer for å følge det nye regelverket. Vi kommer til å sende ut et skriv om dette fra departementet i løpet av våren, sier Dale.