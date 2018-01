NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er beklagelig at Trønderbilene nå legger ned sin ekspresslinje fra Namsos til Trondheim, sier Per Olav Hopsø, leder av hovedutvalget for transport i Trøndelag fylkeskommune.

Det arbeides nå med å justere det øvrige rutetilbudet slik at det fortsatt skal være et gjennomgående kollektivtilbud fra Ytre Namdal og Namsos til Trondheim.

– De tre daglige avgangene og helgeavgangene til ekspressbussen har vært populære tilbud som har sikret nettopp det. Derfor er det nå viktig at AtB og Trønderbilene samarbeider godt slik at de øvrige rutene kan justeres noe for å opprettholde et gjennomgående tilbud med hurtigbåt, buss og tog, sier Hopsø i ei pressemelding.

Han forventer at selskapene sammen finner en snarlig løsning på det slik at publikum fortsatt skal ha et godt tilbud.

– Vi har jo fått signaler tidligere om at Trønderbilene så det som vanskelig å opprettholde tilbudet etter at billettprisen på vårt busstilbud nå har blitt vesentlig billigere i distriktene, sier Hopsø.

Han understreker at det øvrige busstilbudet mellom Namsos og Steinkjer ikke blir berørt av nedleggelsen. Heller ikke skoleskyssen.

– For de som har brukt ekspressbussen som skoleskyss har vi gitt AtB beskjed om at ingen skoleelever skal bli rammet av nedleggelsen. Det er en lovpålagt oppgave vi som fylkeskommune har og det skal vi ivareta, sier Hopsø.