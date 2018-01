- Det er litt Øst-Europa-følelse når du kommer til Steinkjer. Det er veldig grått.

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Reinås representerer Miljøpartiet De Grønne (MDG), og kom med følgende hjertesukk i debatten om muligheten for bygging av nye administrasjonsbygg for fylkeskommunen både i Trondheim og Steinkjer.

- Det er litt sånn Øst-Europa-følelse når du kommer til Steinkjer, synes jeg. Og når jeg kommer til Trondheim, så er det trangt her. Det er ikke komfortabelt. Så jeg ser frem til en bedre fylkestingssal, sa stjørdalingen Reinås.

Det var adressa.no som først omtalte ordvekslingen fra onsdagens debatt.

- Glimt i øyet

Selv om Reinås hevder uttalelsen ble sagt med et glimt i øyet, står 45-åringen for ønsket om å utrede nytt bygg i Bygdenes By.

- Jeg har litt følelse av at når jeg kommer til Steinkjer, så kommer jeg til Øst-Europa. Det er veldig grått. Jeg synes Steinkjer som administrasjonssted skal løftes på det estetiske. Det var sagt med glimt i øyet, men det understreker et poeng som jeg står bak: Et nytt administrasjonsbygg kan være et sårt tiltrengt løft for Steinkjer som by, og det kan sette fart på byutviklinga der, utdypet MDG-politikeren overfor Adresseavisen.

Synes du Steinkjer er et veldig grått sted? Ja Nei Du må velge et alternativ

Din stemme blir nå behandlet... Synes du Steinkjer er et veldig grått sted? Ja �%

Nei �% Du har allerede stemt 0 stemmer

Provosert Eiden

Viknaværing og Høyre-representant Pål Sæter Eiden gikk derimot hardt ut mot rådmannens forslag om å utrede nye fylkeskommunale bygg.

- Det er et veldig dårlig signal til velgerne hvis det første vi går i gang med i nye Trøndelag, er flotte nybygg til oss selv. Vi virker veldig ivrige på å bruke penger, sa Eiden ifølge adressa.no.

Han ble provosert over Reinås sin Øst-Europa-kommentar, og advarer ifølge adressa.no fylkespolitikerne mot å sette seg «høyere enn resten av befolkningen».

Namdalingen mener dagens bygg er mer enn fine nok, men er åpen for en diskusjon rundt hva slags bygg som er hensiktsmessig for framtida. Eiden holder døra på gløtt for nye løsninger, inkludert å restaurere eller bygge nytt.

Men Høyre-politikeren ristet oppgitt på hodet etter at SV-representant Rakel S. Trondal uttalte at «avstanden fra togstasjonen på Steinkjer til fylkeshuset er altfor lang».

- Hvis dette er utenfor kollektivsfæren til SV, blir det vanskelig å manøvrere seg rundt i Norges land, uttalte Eiden.

Dagens to fylkesbygg ligger nært Torget i Trondheim og på Nordsileiret i Steinkjer, begge steder ca. 12 minutter å gå fra togstasjonen.

Nye bygg skal utredes

For ordens skyld; slik ble vedtaket ble til slutt:

«Nye administrasjonsbygg for Trøndelag fylkeskommune skal utredes lokalisert nært kollektivknutepunkt for bane både i Trondheim og Steinkjer. Rådmann gis fullmakt til å utrede og fremme sak om utbygging nye administrasjonsbygg. Nye bygg skal fortrinnsvis realiseres i egen fylkeskommunal regi eller av selskap kontrollert av fylkeskommunen. Realisering vil være avhengig av finansiering gjennom salg av eksisterende administrasjonsbygg.»

Byantikvar slår tilbake

Reinås uttalelse går selvsagt ikke upåaktet hen i Steinkjer. Byantikvar Robert Øfsti fnyser av Tommy Reinås’ sammenligning, og tilbyr MDG-politikeren litt sårt etterlengtet voksenopplæring, skriver Trønder-Avisa på nett.

Øfsti stiller spørsmål ved hva stjørdalingen mener om sin egen by.

– Hva slags karakter har den byen? Stjørdal er jo dessverre noe av det mest karakterløse man kan finne som by. Når jeg tenker meg om så er jeg jo for så vidt stjørdaling selv, med familie fra Øfsti-grenda, men Steinkjer er en by med en sterk historie, og sterk karakter som by, sier Øfsti til T-A.

Reinås svarer

Tommy Reinås står fast på sin uttalelse, og mener Øfsti burde være takknemlig for at fylkespolitikere ønsker å bygge et nytt adminstrasjonbygg i Steinkjer sentrum.

- Bygningene i Steinkjers indre bykjerne var sikkert fine da de ble satt opp, men bærer i dag preg av at de ikke er tatt godt nok vare på. Fasadene er i hvert fall ikke vedlikeholdt, sier Reinås til NA.

Han synes det er leit at byantikvaren diskuterer person mer enn selve saken.

- Øfsti bruker begrep som «unge Reinås» og sier jeg behøver voksenopplæring, som om jeg ikke kjenner byens historie godt. Men på tross av dette - jeg har lang fartstid i Steinkjer både som student og fylkespolitiker - så mener jeg byen har behov for nybygging som kan sette fart på byutviklinga, sier Reinås.

- Du angrer ikke på uttalelsen om «Øst-Europa-følelsen»?

- Nei, jeg synes jeg på denne måten fikk fram poenget. Det er et annet bilde på forfallet som jeg mener preger bykjernen i Steinkjer, og som vi fylkespolitikere kanskje kan gjøre noe med, sier Tommy Reinås.