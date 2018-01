NAMDALSAVISA

Politiet har ingenting å melde om da NA tar kontakt torsdag morgen. Det har vært ei rolig natt i Namdalen.

Yr.no har sendt ut varsel om vanskelige kjøreforhold i Trøndelag. Det er utrygt for regn som fryser på bakken. Meteorologene oppfordrer om å bruke dekk som passer forholdene.

Dreining til sørvest frisk bris utsatte steder. Stort sett oppholdsvær. Fra i formiddag vestlig stiv kuling, kortvarig sterk kuling. Regnbyger, snøbyger over 200-400 m.

Temperaturene ligger stort sett mellom -1 og 4 grader i Namdalen.

På Namdalsavisa.no kan du lese om at det etter 60 år er slutt for den tradisjonsrike bokforhandleren Torgersen i Namsos. Til påske stenger familiebedriften dørene for godt.

Du kan og lese om at Maja (16) utfordret biskopen da hun var på besøk i Namdalen.

Toppsaken på VG.no torsdag morgen handler om sjubarnsmoren som er dobbeltdrapsiktet.

– Den dobbeltdrapssiktede kvinnen nekter å forklare seg for politiet, som mener mistanken mot henne er styrket siden hun ble pågrepet i fjor, skriver avisa.

Barne - og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) tror metoo-kampanjen viser at det ikke står så bra til med likestillingen i Norge som man skulle tro. Det skriver Dagbladet.

– Ifølge bistandsorganisasjonen Plans rapport om likestilling, ser det ut til at ingen land i verden kommer til å nå FNs bærekraftmål om likestilling innen 2030, skriver avisa.

