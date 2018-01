Kjørte utfor vegen

NAMDALSAVISA

Klokken 01.28 fikk politiet melding om at en utenlandsk trailer hadde kjørt utfor vegen på fylkesveg 770 ved Kolvereid. Bilen skal ikke stå som hinder på vegen, og det er ikke snakk om verken personskader eller materielle skader.

I løpet av natta har politiet holdt en trafikkontroll i Grong, og de forteller at alt har foregått pent og pyntelig.

Været

Her er meteorologenes værvarsel for Trøndelag fredag:

Vestlig liten til stiv kuling, fredag ettermiddag minking til nordvest frisk bris. Skiftende skydekke. Sludd- og snøbyger.

På Twitter skriver de at det er utnormalt lite snø i Trøndelag for tida:

– I Trøndelag er det lite snø for tiden. Mange steder har så lite som 10-50 prosent av normal snømengde. Til sammenligning har store deler av Sør-Norge mer enn normalt, skriver de.

Nyheter

