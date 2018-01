Lærte mye om lastebil

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Dette er en kampanje som vi kjører over hele landet. VI oppsøker skoler, og lar elevene få lære hva blind-sone er, sier Roar Melum i Norges Lastebileier-Forbund.

Med seg inn på skoleplassen på Kolvereid hadde han med seg fire store biler og sjåførene deres.

– Målet er å vise ungene i praksis hvor de må stå for at de skal bli sett. Rundt en lastebil er det mange blindsoner hvor man ikke ser en liten unge. Vi viser dem hvor disse er, og ikke minst at de må se og vinke til sjåføren før de eventuelt krysser vegen, sier han.

Først var det litt film og snakk innendørs, men virkelig moro var det når ungene fikk ut og bort til de store bilene.

En av ungene ble plassert i førersetet og de andre gikk en tur rundt den.

– Det vi sier i klasserommet først er bare ord for ungene. Men kommer vi tilbake om et år, husker de fremdeles det de ble vist ute ved bilene, sier Melum.