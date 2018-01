Nytt selskap tar over avfallsinnsamling

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Det opplyser Innherred Renovasjon på sin nettside.

Det nye selskapet skal sørge for en kostnadseffektiv innsamling av husholdningsavfall.

De tre interkommunale selskapene ønsker å utnytte kompetansen som allerede finnes i selskapene, og etablerer et felles transportselskap som skal stå for innsamling av avfall.

– Gjennom ReTrans Midt AS er det et mål å påvirke kvaliteten posititivt, blant annet gjennom å høste av stordriftsfordelene og skape forutsigbarhet og trygghet for arbeidsplassene, opplyser selskapet.

Selskapet skal ta over renovasjonsrutene som tidligere ble drevet av Retur AS.