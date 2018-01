NAMDALSAVISA

BINDAL: Rådmannen foreslår at det oppnevnes en komite som får ansvar for utsmykning av skolen/hallen som er under bygging. I komiteen skal Kari Lillemark, Jens Chr. Berg, Svein Kolsvik, Gunn Tangvalg, Andrine Lande og en politiker sitte.

Komiteen skal innen juni legge fram forslag til utsmykking med ei kostnadsramme på 400.000 kroner. Kostnadene skal tas fra prosjektets ramme som er på 85 millioner kroner. Nybygget skal stå ferdig om ett år.