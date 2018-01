Regjeringens kamp mot dieselbilen er lite gjennomtenkt

NAMDALSAVISA

Fra å være det anbefalte alternativet for klimaet, har dieselbilen endt opp med å bli uglesett, særlig i byområdene. De som kjører dieselbil blir rett og slett «mobbet»

Da den blå-grønne regjeringen la fram sin erklæring fra Jeløya, vedtok de mer tvil om dieselbilen.

De varsler en avgiftsøkning på diesel og dette rammer alle de som sitter med en dieselbil uansett om man bor i byene eller på Finnmarksvidda.

I Norge er det 1,3 millioner dieselbiler og eierne av disse kan ende opp med en ubehagelig ekstraregning, dersom den blågrønne regjeringen ser at det ikke selges nok elbiler i 2025.

Elbilene tar en stadig større del av nybilsalget og det selges stadig færre dieselbiler.

Denne politikken må regjeringen stole på vil fungere også i de kommende år i stedet for å true med mer avgift på diesel.

Det vil ta meget lang tid før 100 prosent av nybilene er elektriske.

Fortsatt er nesten en fjerdedel av alle nye biler dieseldrevne.

I tillegg vil det nok rulle en betydelig andel dieselbiler på veiene også i mange tiår.

Biler har lang levetid i Norge til tross for ekstrem salting og man kan ikke endre bilparken over natten uten «makt»

En avgiftsøkning på diesel dreier seg både om at dieselbilene blir enda dyrere i bruk og at de kan bli vanskelig å få solgt.

Biler som for kort tid siden ble gitt avgiftskutt fordi de slipper ut mindre klimagasser enn bensinbilene kan plutselig blir dyrere i bruk for folk over hele landet.

I verste fall kan diesel bli så uglesett at mange står med en bil på tunet de ikke får solgt.

Dieselbiler blir umulig å selge i bruktmarkedet.

Økt dieselavgift vil slå ut urettferdig i kroner og øre for folk flest og det vil ikke minst oppfattes urettferdig for dem som ennå ikke har fått ta del i utviklinga av el-bilen.