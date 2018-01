Asmund Bjørken er død

NAMDALSAVISA

Musikeren Asmund Bjørken døde natt til mandag, 84 år gammel. Veteranen var på bedringas veg etter både en mindre kreftoperasjon, slag og hjerteinfarkt etter nyttår, men overlevde ikke da han natt til mandag fikk et nytt infarkt.

Bjørken er kjent for sitt virke innen både gammeldans og jazz, og mange kolleger er triste for at han nå har gått bort.

– Asmund Bjørken var en helt fantastisk fyr. Han var raus, og dessuten utrolig vittig, med et utall gode historier. Han tok imot meg med åpne armer, og var veldig viktig for meg i perioden jeg etablerte meg i Trondheim og som soloartist, sier Åge Aleksandersen til Adresseavisen.