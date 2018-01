Hjelp hjemløse katter

NAMDALSAVISA

Det er titusener av hjemløse katter i Norge. De er ikke tilpasset den norske vinteren, og mange omkommer etter store lidelser. Hjelp en hjemløs katt – det er enklere enn du tror.

Ta helst katten inn i varmen, men hvis dette ikke er mulig og det er fullt på hjelpesentrene, eller det er en katt som er født ute og er naturlig sky – lag et lite isoporhus til den. Kle en plastkasse med lokk innvendig med isopor og lag en passelig åpning, og sett kassen på et lunt sted. Isoporen gir varme, og en slik kasse vil være en kjærkommen hule for en frossen katt.

Sammen med mat og lunkent vann vil en isoporkasse hjelpe katten til å overleve vinteren. Men dette er en nødløsning. Alle katter fortjener et godt hjem, så søk etter eier eller prøv å finne et nytt hjem til katten, hvis du selv ikke kan gi den det.

Til alle som tenker på å la katten få unger: Tenk dere om. Det er langt flere katter enn det finnes gode hjem, og altfor mange kattunger ender opp uønsket og hjemløse. Ikke bidra til slike skjebner, men vis ansvar og kastrer katten. Det er en stor velgjerning mot de ufødte små som slipper å bli født til lidelse, og også mot de mange småfugler og smådyr i naturen som vil bli spart.

Verden er full av hjemløse dyr. Hjelp til med å ta vare på dem, og ikke bidra til at det blir flere.