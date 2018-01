Mann i 60-åra havnet i autovernet

NAMDALSAVISA

SJØÅSEN: Det skriver politiet på Twitter klokka 07.35 onsdag morgen.

Like før klokka 08.00 ankom nødetatene stedet.

– Det er et enslig kjøretøy som har kjørt inn i autovernet, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Politiet forteller videre at det ser ut til å være materielle skader på bilen, men at det virker som om mannen er uskadd.

– Sjåføren ser ut til å ha sluppet unna hendelsen uten store skader. Men vi har grunn til å anta at utforkjøringen skyldes sykdom, forteller operasjonslederen.

Mannens kone satt også i bilen. Hun er uskadd etter hendelsen. Sjåføren er fraktet til Sykehuset Namsos for sjekk.

Vegtrafikksentralen skriver på Twitter at vegen er midlertidig stengt på ulykkesstedet like nord for Sjøåsen.