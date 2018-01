Trafikkontroll, stengt tunnel og kulingvarsel

NAMDALSAVISA

SPILLUM: Trafikkontrollen foregikk i tidsrommet mellom klokka 01.30 og 02.30.

– Alle som ble stoppet hadde sine saker i orden, forteller operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt som legger til at det har vært en stille og fredelig natt i Namdalen.

Mølleviktunnelen er stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Den skal være stengt i alle dager i tidsrommet 19.00 til 07.00 (neste dag) fram til 5. februar. Statens vegvesen skriver på sine nettsider at utrykningskjøretøy kan passere, og at tunnelen åpnet etter fergertider. I tillegg er den åpen klokka 01.00 og 05.00.

Yr.no har sendt ut kulingvarsel på kysten mellom Rørvik og Lødingen. På de mest utsatte stedene på Namdalskysten vil det i dag blåse opp til stiv kuling. Ytre og midtre deler av Namdalen vil i dag få oppholdsvær en temperatur på rundt én minusgrad. I Røyrvik og Lierne vil temperaturen ligge på cirka minus fem.

I dagens NA kan du lese elever fra Ytre Namdal videregående skole snart kaster loss og legger ut på vinterens store begivenhet: Lofotfisket.

Lierne er toneangivende på mange arenaer. Bak resultatene ligger en tydelig «oppskrift». Libyggens allsidige veg til suksess Når Ole Jørgen Bruvoll går for VM-medalje i Sveits onsdag, er det lierneidrettens beste argument for sin allsidige idrettspolitikk.

Les også at namsosselskapet Jaras Eiendom har kjøpt opp flere sentrale eiendommer i sentrum av Steinkjer, Verdal og Levanger.

Og at Namsos næringsforening har opprettet et nytt fagråd for havbruksnæringa.