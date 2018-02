Gi mer faen!

NAMDALSAVISA

Ungdom anno 2018 er populært betegnet som «Generasjon perfekt». I jaget mot perfeksjonisme skapes et ulike press som samvirker negativt.

Det kan være kroppspress, kjøpepress eller prestasjonspress. På skolen kreves toppkarakterer, på fotballtreningene kreves Ronaldo-nivå, i vennegjengen kreves hyppige og morsomme oppdateringer, i sosiale medier med de nyeste Apple-produktene og de skal samtidig fremstille spenstige og vakre kropper døgnet rundt. De må sove med sminke, medbringe speil, hårbørste og ekstra skift. Alt må være forberedt!

Foreldrene frakter de mellom organisert aktivitet flere ganger daglig med krav om deltakelse. Som resultat av forventningspresset har 15-20 prosent av norsk ungdom svekket psykisk helse som angst, depresjon og atferdsproblemer. Kroppene sier ifra, unge mennesker blir syke!

Samtidig er det viktig å ikke fjerne forventningene til ungdommene, men heller finne en balanse så ungdommen blir motivert, men ikke strekker seg for langt. Det er når forventningene oppleves som stressende at dette skaper helseutfordringer. Ung-undersøkelser viser at ungdom i all hovedsak knytter symptomer på psykiske helseplager til stress som følge av krav og press i skolen.

Med innføring av Kunnskapsløftet (2006) ble fokuset på målstyring, testing og vurdering styrket. Elevvurdering har blant annet til hensikt å sortere ungdom i forhold til videre utdanning og yrke. 16-åringer som mislykkes med skolens faglige krav kan ikke lenger jobbe på fabrikk eller dra ut på fiskebåt. Fagbrev og universitetsutdannelse har blitt standarden nå og disse ungdommene havner i en marginaliseringsprosess.

Ungdom vet selv de må befinne seg i et mainstream utdanningsløp fordi motbakkene blir bratte om de ikke er der.

Skolen har utviklet en prestasjonskultur, som for mange unge bidrar til stressrelaterte symptomer. Kortvarig stress kan ha positiv helseeffekt, men langvarig stress kan være negativt for både psykisk og fysisk helse. I skolen kan forventningspresset være et resultat av målstyring, elevvurdering og læringseffektivitet. Men opplæringslovens formålsparagraf sier også at elevene skal: »…mestre livene sine for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang». Den nye generelle delen av læreplanen fremhever også at »..elevens beste skal alltid være et grunnleggende hensyn».

Mange opplevelser kan ikke måles, mye skjellsettende læring skjer erfaringsbasert og opplevelsene er ofte i skolen flyktige og i nuet. Derfor er det viktig at læreren ser forbi måloppnåelsene og lar ungdommene få senke skuldrene og bare leve. Per Fugelli svarer slik på press og forventninger; «En god resept på et godt liv er å gi litt mer faen og jeg tror vi gjør noe ufattelig dumt hvis jakten på det beste blir vår målestokk».

Sosiale media idealiserer den trente kroppen. Funn indikerer at nesten halvparten av guttene opplever krav og forventinger til det å ha en idealkropp. Kroppen skal ha store muskler, brede skuldre og sixpack. Kanskje illustrerer en stor Ungdata-undersøkelse ved en ungdomsskole i Sør-Norge det totale presset der jentene, mer enn guttene, rapporterte en negativ følelsesmessig belastning.

Dette ble forklart med tre former for press; karakterpress, kroppspress og gjengpress og at disse pressene samvirker.

Dette er et ytre press som kan utvikle seg til indre tvang hvor ungdommene handler fordi de må, og ikke fordi de selv egentlig ønsker det. Sosiale medier er med på å skape mye av kroppspresset som gjør at puppene oppleves for små, biceps for liten og rumpa alt for stor. Som motvekt og korreksjon må de voksne kommunisere med ungdommene om kroppsideal og kroppspress.

Hovedskillelinjene går mellom kroppen som subjekt (den er en del av deg selv) eller kroppen som objekt. Med kroppen som et objekt blir den bare en utstilling av muskler og former som egentlig ikke oppleves som en selv. Gjennom god fritidsaktivitet opplever vi derimot virkeligheten gjennom kroppen; ungdommene får utfordringer, hodet får naturopplevelser og kroppen utfordres fysisk. Kanskje på tide å gi blanke i sixpacken og leve isteden!

De fleste norske barn har deltatt i organisert idrett. Men bare om lag 20–25 prosent blir igjen til voksen alder, viser tall Anne Tjønndal ved Universitetet i Nordland har kommet fram til. Frafallet handler ofte om økt treningsmengde, økt fokus på konkurranse og prestasjon, mangel på motivasjon, spesialisering og talentidentifisering.

Vi ser en utvikling mot at flere ungdommer flykter fra idrettslaget over til treningsstudioet hvor de selv er sin egen trener med færre krav. Forskning innenfor selvbestemmelsesteorien viser at når ungdom driver med idrett fordi det er gøy og meningsfullt, trives og lærer de bedre.

Norges idrettsforbund bifaller idrettsgledefokuset i ungdomsidretten som tiltak mot å redusere frafallet. Dette forutsetter at idrettsforeldre og trenere i idrettslaget jobber i tråd med disse verdiene. Idrettsledere som legger opp til et mestringsklima styrker ungdommens utvikling, sosialt samvær, lek og egenverdi i bevegelsene. I slike idrettsmiljø får gode opplevelser verdi i seg selv. Derimot vil opplevelsen av regler og forventninger som press og krav ikke gi rom for selvbestemmelse.

Til ungdommen av Arne Næss: «Til hver enkelt: Spør deg selv hva du virkelig har glede av å gjøre. Og så skal du gjøre dette. Gå din egen vei!».