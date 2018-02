Kaldt og fint vær i vente

NAMDALSAVISA

Men først: Det har igjen vært ei rolig natt i Namdalen.

Operasjonsleder Kamilla Engen forteller at toget har kjørt på en elg og et rådyr på Nordlandsbanen i natt.

– NSB melder inn til Viltnemda selv. Det eneste vi vet er at det skjedde på kilometermerke 351,8 og 103,2. Det skal være i Namdalen en plass, sier hun.

Statens vegvesen melder om at fylkesveg 7022 på strekningen mellom Hovd og Namsvatn er stengt på grunn av uvær.

Sol og lave temperaturer

I dag skal det bli rundt to minusgrader i Midtre og Ytre Namdal, og rundt åtte i innlandet. Yr.no har fortsatt utsendt kulingvarsel på kysten mellom Rørvik og Lødingen, og det vil blåse opp mot stiv kuling de mest utsatte stedene på Namdalskysten.

Fra fredag skal det bli enda kaldere. Over hele Namdalen er det meldt om temperaturer ned mot elleve minusgrader, og det er meldes om skyfri himmel både fredag og lørdag. Lierne vil få temperaturer ned mot 18 minusgrader fredag og 20 på lørdag.

Fra klokka 12 i dag skal det blåse stiv kuling i Namsos, men vinden skal avta i hele Namdalen utover kvelden og morgendagen.

Sørloth klar for Premier League

Landslagsspiller og tidligere RBK-spiller Alexander Sørloth er klar for Premier League-klubben Crystal Palace. VG skriver at danske medier hevder han kan bli tidenes dyreste fotballspiller.

