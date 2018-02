Uten mobildekning siden tirsdag

NAMDALSAVISA

SØRLI: På Lierne kommunes heimeside skriver de torsdag at kommunen har tatt kontakt med Telenor, og at de har bekreftet overfor kommunen at de har registrert feil i området, og at de jobber for å få løst saken.

Torsdag formiddag hadde ikke problemet løst seg ennå, men utpå ettermiddagen la kommunen ut følgende informasjon på sin Facebook-side:

– Telenor har gitt beskjed om at feilen skyldes snø og is på mastene. Én er rettet opp, og de jobber fortsatt med mast nr. to.

NA har blitt kontaktet av flere som er oppgitt over situasjonen og som håper problemet løser seg så fort som mulig.