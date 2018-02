Vekst hos sanitetskvinnene

NAMDALSAVISA

2017 ble året det snudde for Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). For første gang på 45 år peker nå pila oppover for medlemstallet.

- Vi er inne i en viktig snuoperasjon som gir resultater og har bevist at vekst i medlemstallet er mulig. Flere medlemmer gir oss muskler til å jobbe for kvinners og barns helse og for et likestilt samfunn, sier generalsekretær Grete Herlofson. Inntekter fra salg av fastelavnsris er avgjørende for å kunne styrke arbeidet.

Søndag 11. februar er det fastelavn og bjørkeris setter farge på mange tusen norske hjem. I organisasjonens 650 lokalforeningen knyttes det fastelavnsris som bidrar til å finansiere forskning som gir livsviktig kunnskap om kvinners helse. Og fjæra redder liv. I år forventer organisasjonen å selge fastelavnsris for ca. 12 millioner kroner.

I løpet av de 15 siste årene har organisasjonen gitt langt over 150 millioner kroner til forskning på kvinners helse og livsvilkår der salg av fastelavnsris er den viktigste inntektskilden.