Politiets operasjonsleder forteller at det har vært en rolig natt til fredag i hele Trøndelag.

– Stille som i graven, sier han.

Den sterke vinden som har vært ser ut til å ha løyet. I Ytre Namdal meldes det om flau vind fra morgenen av, mens Namsos vil få en lett bris. Det vil bli kaldt i dag, men sola vil ifølge Yr.no skinne på en klar himmel i hele Namdalen.

105 fikk gebyr

Til sammen ble det avdekket feil på 105 kjøretøy under en kontroll av Statens vegvesen i Namsos onsdag.

Det ble sendt ut 73 mangellapper for tekniske feil, mens 15 fikk bruksforbud på grunn av begjering om avvregistrering. I tillegg ble 17 førere ilagt gebyr for manglende førerkort eller vognkort. Mange av de tekniske feilene gjaldt feil eller mangel på lys, i tillegg til at flere ble tatt uten forsikring på bilen.

Nyheter

NA har tatt et dypdykk i suksesshistorien til KB Dykk AS. Reportasjen kan leses i dagens helgebilag.

Idrett og likestilling Den viktigste distansen Maria S. Wågan har løpt mange lange distanser. Men ingen distanse har vært like lang – og like viktig – som den hun nå har gitt startskuddet til.

På nett kan du lese at kommunenavnet til den nye storkommunen i Ytre Namdal snart skal avsløres. NA har fått bekreftet at det ikke er tilfeldig at pressekonferansen avvikles på Nærøysund skole.

Les også at Bjarne Brøndbo får storfint heimebesøk av statsminister Erna Solberg neste uke.