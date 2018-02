Polaris Media AS kjøper seg kraftig opp i Trønder-Avisa

NAMDALSAVISA

Polaris Media AS blir største eier i Trønder-Avisa-konsernet, med en eierpost på 56 prosent. Den andre eieren av konsernet er AS Nord-Trøndelag med 44 prosent.

Betaler 11,1 million

Det betyr at LL Inntrøndelagen, eid av Nord-Trøndelag Venstre og Dagbladet, selger seg helt ut.

Polaris betaler 11,1 million kroner for 46 prosent av aksjene, og får etter kjøpet dermed 56 prosent av eierskapet i TA-konsernet.

Aksjekjøpet består av LL Inntrøndelags 10,84 prosent og 7,87 prosent av aksjene tilhørende AS Nord Trøndelag. Dermed går AS Nord Trøndelag fra å være majoritetseier til å bli minoritetseier med 44 prosent av aksjene.

Forbehold om godkjenning

Aksjehandelen priser TA-konsernet til 24 millioner kroner.

Avtalen er inngått med forbehold om godkjenning i generalforsamlingene i LL Inntrøndelagen og AS Nord Trøndelag, som eies av Nord-Trøndelag Senterparti. Handelen må også godkjennes av Konkurransetilsynet.

– Når vi selger oss ut av selskapet er det fordi vi vil at Trønder-Avisa skal utvikle seg videre, få et sterkere eierskap og skal kunne befeste sin posisjon som et viktig regionalt mediehus, sier Mads Braarud, styrerepresentant for LL Inntrøndelagen og nestleder i styret i Trønder-Avisa.

Har tro på nytt eierskap

– Vi har tro på Trønder-Avisa og Namdalsavisa som viktige regionale mediehus, og vi tror det er mulig å utvikle Trønder-Avisa konsern videre med ny digital vekst. Samtidig ser vi de utfordringer som mediebransjen er midt oppe i og de utfordringer dette gir når man er et mindre mediehuskonsern med lokale eiere, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

Styreleder i Trønder-Avisa AS, Jon Håvard Solum, sier at bakgrunnen for å slippe Polaris Meia til i en større eierspost er den krevende omstillingen mediebransjen er inne i.

– Sikrer T-As fremtid

– Det er vi som har gått til Polaris og tilbudt større eierskap i Trønder-Avisa. Begrunnelsen er at dagens eierskap kan være et hinder for fortsatt utvikling av de regional mediehusene i Trønder-Avisa-konsernet, med Trønder-Avisaa og Namdalsavisa i spissen, sier Solum til Trønder-Avisa og fortsetter:

– Ved at AS Nord Trøndelag fortsatt eier 44 prosent av Trønder-Avisa-konsernet har vi fremdeles den lokale eiermajoriteten som sikrer Trønder-Avisas framtid som regionavis. TA-konsernet er mer verdt med det nye eierskapet, enn det som har vært.

– Viktige mediehus

Solum sier videre at Trønder-Avisa og Namdalsavisa er viktige mediehus i nye Trøndelag, og at det er mulig å utvikle disse mediehusene under Polarisparaplyen.

– TA-konsernet er i et utfordrende situasjon, som mange andre i mediebransjen. Denne utfordringen er enklere å løse med et tyngre industrielt eierskap enn det med det eierskapet vi har i dag. I prosessen rundt nedsalget har det vært viktig for oss at det skal finnes stemmer utenfor Trondheim som kan bære norddelen av den nye fylkets interesser. Det har vi sikrer i den nye avtalen.

– Er det stor tilfredshet over handelen blant dagens eiere?

– Ja, vi mener vi har fått en modell som sikrer oss i å utvikle Trønder-Avisa videre. Hovedmålet vårt har vært å tilpasse eierskapet til medievirkeligheten vi befinner oss i.

– Hva mener du om at hele TA-konsernet prises til 24 millioner kroner?

– Jeg kom inn som styreleder for seks måneder siden, og så fort at det var behov for å gjøre noe med eierskapet. Eierskapet var en begrensning for utviklingen av selskapet. Jeg ønsker ikke å kommentere prissettingen av selskapet i media. Men det er på det rene at salget skulle vært gjort før, sier Solum.