Øvereng kun slått av superstjerna Karsten Warholm

BÆRUM: Øvereng var den eneste av finaledeltakerne som klarte å holde tritt med verdensmester Karsten Warholm et lite stykke under 400-meteren i NM i Bærum.

Han lå på andreplass under hele distansen og selv om et par av konkurrentene gjorde et forsøk på å frata Øvereng sølvet på oppløpet, holdt han unna med klar margin. Dermed sikret han Namdalens andre sølv under NM i Bærum, og tok sin første seniormedalje i NM med tiden 48,79. Det er ny personlig rekord for Øvereng på 400-meter.

Warholm satte med tiden 45,59 ny norsk rekord under NM-distansen. Tiden er også Europas beste så langt i år.