Vil utvide 17 vegkryss

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Bakgrunnen for søknaden er at kommunen allerede til våren starter jobben med å utvide en del kryss på kommunale veger, og da er det viktig at kryssene på fylkesvegene også blir tilpasset samtidig, sier ingeniør André M. Aglen i Namsos kommune.

Modulvogntog

Kommunen har søkt Trøndelag fylkeskommune om at de prioriterer utvidelse av en rekke kryss på fylkesvegene 17 og 769 i og rundt Namsos.

– Dette handler i første rekke om tilrettelegging for næringsliv og varetransport. Kryssene er valgt ut fra et slikt kriterium, men det har også et miljø- aspekt ved seg, sier Aglen.

Et modulvogntog kan være inntil 25,25 meter langt og veie inntil 60 tonn. Et vanlig vogntog – bil og henger – kan være inntil 19,5 meter og veie 50 tonn.

Alle utvidelser av kommunale kryss blir detaljprosjektert og kontrollert for sporing av modulvogntog på 25,25 meter.

Modulvogntog har i allerede i dag tillatelse til å kjøre Fv. 17/769/Klingavegen fram til det tidligere Nexansbygget.

Starter til våren

– I forbindelse med den nye politistasjonen skal det bygges fortau, og da vil vi også utvide eller oppgradere tre kryss i Sandgata, Pinavegen og Klingavegen innenfor det prosjektet, sier han.

– Når starter dere?

– Planen er å legge dette oppdraget ut på anbud nå i februar, og vi håper å kunne komme i gang allerede i april, sier Aglen.

Til sammen er det satt av 1,26 millioner kroner på budsjettet for 2018 for tiltak knyttet til kommunale vegkryss på Spillum.

– Vi må se hva vi får til innenfor denne ramma i løpet av 2018, men det er mål om at alle kryssene som er avmerket på kartet skal utvides slik at lengre vogntog kan komme fram til alle viktige knutepunkt, sier Aglen.